Com o início deste novo ano de 2024, ficamos nostálgicos e é hora de fazer uma contagem que destaca nosso lado mais otaku, montando uma seleção absolutamente arbitrária com o que consideramos os 7 melhores aberturas de anime de 2023. Muitas delas disponíveis no Crunchyroll.

Nossa intenção original era fazer uma lista com apenas cinco sequências de abertura de animação, mas a realidade é que nos últimos 12 meses tivemos a sorte de ver várias produções interessantes em que o tema de abertura se destacou de forma admirável.

Fazer uma boa abertura de anime é uma arte bastante complexa, às vezes até mais do que criar um anime que supere seu mangá. É um assunto de debate tão delicado quanto o que já causamos controvérsia em uma contagem passada.

Mas para o caso que estamos analisando hoje, é exigida uma acrobacia complexa. Pois é necessário adaptar em questão de segundos a essência de uma obra completa de mangá, apresentando também o estilo gráfico audiovisual da série, tudo acompanhado por uma melodia que, teoricamente, deve ser memorável e icônica.

Conjugar todos esses elementos pode ser realmente complicado, mas ao longo dos anos, pode-se jurar que essa arte foi refinada. Aqui está a nossa seleção de temas, comentando cinco e destacando dois vídeos memoráveis.

As 7 melhores aberturas de anime de 2023:

1. Undead Unluck

Desde o primeiro segundo desta abertura, amamos cada quadro que aparece em cena. Estamos diante de um anime que ultrapassa os limites do que as séries Shonen normais podem fazer, e isso se transmite em seu tema de abertura.

Puro caos e beleza animada, a abertura salta do psicodélico ao infantil e pousa no emocionante com uma excelente música do Queen Bee. Simplesmente se destaca acima do resto e é a produção que mais nos impressionou em 2023.

2. Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer Temporada 3

Esta abertura nos deixou tão impressionados que até dedicamos uma matéria completa no FayerWayer em abril de 2023, desde então permanece como uma das mais impactantes do ano.

O tema Kizuna no Kiseki (algo como Milagrosos Laços) interpretado em dueto por MAN WITH A MISSION x Milet é um exemplo perfeito de como criar uma abertura que dê continuidade ao legado visual de um anime e supere as anteriores.

3. Para Oshi no Ko

Idol de YOASOBI é a música tema perfeita para um anime que aborda o mundo das idols e da indústria do entretenimento. Visualmente impactante, e com razão, está no topo das listas de aberturas do ano.

4. Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen é um mangá e anime de ação e sobrenatural escrito e ilustrado por Gege Akutami. A história segue Yuji Itadori, um estudante do ensino médio com habilidades atléticas excepcionais que se envolve com a maldição de Sukuna, um demônio poderoso. Yuji se junta à Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical High School, uma escola especializada em combater maldições, e se torna um Jujutsu Sorcerer para proteger as pessoas de ameaças sobrenaturais. O mangá foi lançado em 2018 e o anime estreou em 2020, ganhando popularidade por sua narrativa envolvente e ação emocionante.

Por volume talvez. Jujutsu Kaisen lançou duas grandes músicas de abertura este ano, mas a primeira é ligeiramente melhor do que a que veio depois. A sequência é enquadrada como parte das memórias de Gojo enquanto ele lembra de sua busca com Geto para salvar Riko do brutal mercenário Toji.

No final, torna-se tão comovente como quase triste, levando em consideração a evolução da trama em direção ao final do arco. Assim, a abertura se torna uma ferramenta metanarrativa. O que é admirável.

5. Paraíso do Inferno

Aqui destacamos a qualidade da animação e a criatividade para montar esta sequência com transições tão limpas, apresentando o amplo elenco de personagens. O resultado final é impressionante o suficiente para ser classificado na quinta posição.

Estas são as nossas menções honrosas que não comentaremos e deixaremos que a animação de sua abertura fale por si só pelas qualidades de sua proposta estética.

Spy x Family - Temporada 2

Farsa de assassinato de uma garota morta-viva