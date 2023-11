Dragon Ball cruza seu universo com o mundo de Naruto graças a esta ilustração de Masashi Kishimoto

Dragon Ball e Naruto são duas das sagas mais respeitadas e amadas pela comunidade otaku moderna em todo o planeta. Há muito para admirar em ambas as produções. Mas talvez um dos elementos mais quentes seja a relação que seus autores têm: Akira Toriyama e Masashi Kishimoto.

O criador de Naruto nunca hesitou em marcar claramente quais foram suas maiores influências, destacando as aventuras de Goku e todas as outras criações de Toriyama como um ponto determinante para sua visão e estilo.

Nessa perspectiva e com profissionalismo, Kishimoto também recebeu tributos, gentilezas e detalhes por parte do mestre Toriyama, tendo como exemplo o já relatado quando o mangaká transformou Gokú em um brutal guerreiro Hokage, em uma inédita ilustração que o criador de Dragon Ball fez para o décimo aniversário de Naruto.

Mas houve uma ocasião em que a troca seguiu o inverso da ordem. Com Kishimoto criando uma ilustração em homenagem à obra dos Guerreiros Z com seu próprio estilo.

Masashi Kishimoto deu vida a uma passagem de Dragon Ball com seu traço inconfundível como se fosse parte do mundo de Naruto

Masashi Kishimoto é um dos mangakás mais bem-sucedidos da história. Sua obra mais conhecida, Naruto, é uma das séries de mangá e anime mais populares de todos os tempos, com a nada desprezível cifra de mais de 260 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Kishimoto reconheceu em várias ocasiões que Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, foi uma grande influência para ele. Em uma entrevista com a Anime News Network em 2015, o mangaká japonês declarou que Dragon Ball foi “o que me ensinou o quão divertido é o mangá, o que torna uma história divertida em um mangá”.

Kishimoto começou a ler Dragon Ball quando era criança e ficou imediatamente encantado com a história, os personagens e a arte do mangá. A série o inspirou, em parte, a se tornar um mangaká e a criar suas próprias histórias.

Imagem: Reddit | Masashi Kishimoto, criador de Naruto, faz uma incrível homenagem ao legado vivo de Akira Toriyama e Dragon Ball com esta ilustração

É assim que chegamos a esta ilustração que adquiriu relativa popularidade nas redes sociais com o Reddit, onde vemos uma ilustração de Kishimoto na qual ele reinterpreta Gokú e o universo de Dragon Ball no contexto do popular torneio de artes marciais.

E isso nos leva a refletir sobre algumas coincidências que, na verdade, não seriam tão acidentais. Em sua obra, Kishimoto plasmou algumas das influências que recebeu de Dragon Ball.

Por exemplo, a história de Naruto gira em torno de um jovem ninja que sonha em se tornar o Hokage, o líder de sua aldeia. Esta premissa é similar à de Dragon Ball, que conta a história de Goku, um jovem que sonha em se tornar o melhor guerreiro do universo.

Além disso, Kishimoto usou elementos de Dragon Ball no design de seus personagens. Por exemplo, Naruto tem uma aparência semelhante a Goku, mesmo nos tons de sua vestimenta.

A influência de Akira Toriyama em Masashi Kishimoto é evidente. Dragon Ball foi uma obra que marcou a infância do mangaká japonês e que o inspirou a criar uma das séries de mangá mais populares de todos os tempos.