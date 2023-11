Você conhece o DALL-E 3? Aqui estão algumas ideias e truques para tirar o máximo proveito dos seus desenhos criados com IA

DALL-E é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, capaz de gerar imagens a partir de descrições textuais. É conhecido por sua capacidade de gerar imagens criativas e originais, extrapolando conceitos e combinando elementos de maneira única.

Em Xataka, foi listada uma variedade de conselhos, desde os mais básicos até ideias mais avançadas para que você descubra o potencial desta inteligência artificial. Especificamente, são exemplos usando o DALL-E 3 de forma gratuita no Bing Chat, embora também possa usá-lo com a versão paga do ChatGPT Plus.

Antes de começar, tenha em mente que o Bing Chat oferece vários modos. Muitas das ideias podem ser executadas no modo equilibrado, mas se encontrar erros ou resultados insatisfatórios, o modo criativo costuma ser mais eficaz para a criação de desenhos.

Truques para tirar o máximo proveito de DALL-E 31

Utilize a tecnologia de aprendizagem profunda: a tecnologia de aprendizagem profunda permite que DALL-E treine-se para realizar tarefas específicas e complexas.

Utilize a capacidade de aprender com exemplos: DALL-E foi projetado para aprender a partir de exemplos, o que o torna capaz de realizar tarefas que não foram previamente programadas.

Utilize a capacidade de processar grandes quantidades de informação: DALL-E foi projetado para processar grandes quantidades de informação, permitindo-lhe realizar tarefas complexas e de alto nível.

Utilize a capacidade de interagir com outros sistemas: DALL-E pode interagir com outros sistemas, permitindo-lhe a colaboração em tarefas complexas.

Utilize a capacidade de aprender de forma autônoma: DALL-E foi projetado para aprender de forma autônoma, o que permite que ele se adapte a novas situações.

Especificar Posturas e Gestos: quando usar o DALL-E 3 para criar uma imagem, não se limite a pedir que desenhe um objeto ou personagem específico. Você pode ir além e solicitar posturas e gestos particulares. Por exemplo, você pode pedir que um gato esteja fazendo o gesto heavy metal.

Embora você possa escrever seu prompt em português ao usar o DALL-E 3 no Chat do Bing, tenha em mente que a IA traduzirá automaticamente sua solicitação para o inglês para processá-la. Depois de cada conjunto de imagens geradas, você poderá ver o prompt usado em inglês.