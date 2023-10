Perguntas do espaço: quanto tempo levaria um avião comercial para percorrer Júpiter todo?

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Dentro deste gigante gasoso caberiam cerca de 1321 Terras, tornando sua superfície (se existisse) uma extensão sem precedentes para a nossa espécie. Portanto, surge a pergunta de quanto tempo levaria para percorrer este mundo, que se destaca como um dos nossos protetores no Sistema Solar.

Para esta análise, vamos ignorar o fato de que as tempestades não permitiriam que uma aeronave comercial voasse pelos céus de Júpiter. Também deixamos de lado a gravidade desse mundo, que, de acordo com as teorias científicas, não possui uma superfície para aterrissar.

Portanto, estamos considerando apenas a extensão ou amplitude do planeta. A distância a percorrer seria muito maior do que a da Terra, tornando a travessia de todo esse mundo uma proeza que levaria anos.

Júpiter e Terra

Circundar toda a Terra, sem escalas, poderia levar de 24 a 36 horas. Com paradas mínimas para reabastecer de combustível, isso poderia ser estendido para 48 a 60 horas. Portanto, vamos arredondar para dois dias.

Um erro comum ao fazer esse cálculo (que também cometemos) é aplicar uma regra de três levando em consideração o volume de Júpiter, que é cerca de 1321 vezes o volume da Terra.

Se aplicássemos essa equação incorreta, o tempo aumentaria para 2642 dias de voo, o que equivale a 7 anos e 2 meses viajando por toda a superfície.

No entanto, a realidade é que o que deve ser considerado é o diâmetro de Júpiter, que é cerca de 11 vezes maior que o da Terra. Isso significa que percorrer todo o gigante gasoso em um avião comercial levaria no mínimo cerca de 22 dias.

Claramente, se tivéssemos um planeta habitável desse tamanho, provavelmente as tecnologias seriam mais avançadas para resolver esse problema de viagens dentro do mesmo mundo.