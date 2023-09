Beber álcool nos ajuda a ver as pessoas como mais bonitas? A ciência tem a resposta

O efeito do álcool na percepção do atrativo físico de outras pessoas é um tema de interesse científico e social que remonta a décadas, talvez séculos atrás. É algo que a ciência tentou responder mais de uma vez.

No entanto, os estudos que investigaram este curioso fenômeno social universal sempre resultaram em resultados contraditórios, pois até o momento não foi possível estabelecer uma relação direta, comprovável e causal entre o consumo de álcool e a experiência estética no processo de avaliação da beleza de quem bebe.

Um novo e interessante estudo surgiu para contribuir para a definição deste assunto, com uma perspectiva um pouco mais equilibrada e sensata. Uma contribuição que Steve Jobs, famoso por seu “teste da cerveja”, poderia achar interessante.

A pergunta central é muito simples: O simples ato de beber álcool faz com que quem ingere a bebida veja as outras pessoas como mais atraentes?

Parece que a resposta mais óbvia sempre esteve lá, mas foi necessário um projeto de pesquisa com relativo rigor metodológico para encontrar uma resposta.

Descobriu-se que beber álcool torna as pessoas mais sociáveis, independentemente de serem ou não atraentes

Os pesquisadores da Universidade de Stanford publicaram os resultados do seu recente projeto de investigação na última edição do Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Na publicação, a Dra. Molly A. Bowdring, do Centro de Pesquisa Preventiva de Stanford, e o Dr. Michael Sayette,da Universidade de Pittsburgh, concluem que o consumo de álcool, de fato, aumenta as chances de querer aproximar-se de pessoas que já são consideradas atraentes. No entanto, isso não altera a percepção sobre o quanto atraentes seriam os outros.

Cerveja

Para verificar isso, foram montados grupos de 18 pares de amigos do sexo masculino que avaliaram o atrativo de pessoas que viram em fotos e vídeos. Em um contexto onde os participantes foram informados de que eles teriam a chance de interagir com algumas das meninas revisadas no futuro.

Houve duas sessões onde escolheram com quem gostariam de interagir. Na primeira, os dois homens receberam bebidas alcoólicas para beber e, na segunda ocasião, ambos receberam uma bebida sem álcool, como se estivessem num bar ou em algo casual.

Os resultados demonstraram que, na verdade, o consumo de álcool não influenciava na percepção de atração por uma pessoa. Mas afetava a probabilidade de que os rapazes desejassem interagir com pessoas que consideravam atraentes 1,71 vezes mais.

No final das contas, o álcool ajudou a tornar tudo mais fluido e desinibido, mas não alterou nenhuma percepção estética.