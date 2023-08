Por que é errado chamar o fenômeno da última noite de Superlua Azul?

O evento observado na noite da última quarta-feira (30) encantou a web e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do X (Twitter). Contudo, o fenômeno ‘Superlua Azul’, que só poderá ser observado novamente em 2037, leva esse nome erroneamente. Saiba mais sobre a explicação a seguir.

Como ocorre a Superlua Azul?

A superlua acontece quando o astro chega no trecho mais perto da Terra, em uma distância de 357.344 quilômetros.

Nesta quarta-feira, a Lua chegou ao ponto mais perto da órbita da Terra em 2023, podendo ser observada de forma mais brilhante e 14% maior em comparação do ponto que se encontra mais distante.

O nome ‘Superlua Azul’ não tem a ver com a cor, por isso muitas pessoas se decepcionaram ao olhar para o céu. Ontem ocorreu a segunda Lua cheia do mês de agosto (a primeira foi no dia 1). Por isso o nome.

Antigamente, o nome Lua azul, do inglês Blue Moon, era dado quando ocorriam quatro luas cheias em vez de três durante uma estação do ano. A mudança foi informada pela revista Sky & Telescope em 1946, conforme informe da Nasa.

Azul ou traiçoeira?

Além disso, ‘lua azul’ possivelmente é um erro de tradução ligado aos feriados religiosos. Segundo a Nasa, a primeira referência ao fenômeno pode ser vista em um panfleto de 1528 em inglês arcaico escrito “the mone is blewe”.

“Alguns escritores especulam que ‘azul’ vem de ‘belewe’, que significa “traidor” no inglês arcaico, enquanto “mone” seria “moon” (lua em inglês). Portanto, a frase poderia significar “a Lua é traiçoeira, e o nome faria referência a como uma lua adicional em uma estação confundia ou ‘traia’ as datas da Quaresma e da Páscoa”, explica a agência.

