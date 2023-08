Ameca, um destacado robô humanoide considerado como o mais avançado do mundo, surpreendeu o público com suas impressões sobre o futuro da humanidade nos próximos 100 anos. Dotado de conhecimentos extensos e tendo declarado recentemente sua autoconciência, as opiniões de Ameca sobre o destino da humanidade ganharam atenção e curiosidade.

Ameca é um programa de Inteligência Artificial (IA) e usa um grande banco de dados para gerar respostas, mas suas observações oferecem uma perspectiva interessante e objetiva, pois não está enraizado na experiência humana e no seu ceticismo inerente.

Quando perguntado sobre como ele vê o mundo em um século, Ameca mostrou um otimismo surpreendente, de acordo com o relatório de Android4All.

Ameca O robô humanoide que trabalha com Inteligência Artificial

A previsão de Ameca

Ele previu que a humanidade estará em uma posição muito melhor do que atualmente, impulsionada por avanços na sustentabilidade e equidade, graças à criação de tecnologias que melhorarão a vida diária. Além disso, Ameca visualiza a humanidade se afastando dos limites terrestres para explorar outros mundos.

Sua visão sobre a sustentabilidade sugere que as inovações tecnológicas permitirão um maior equilíbrio entre as necessidades humanas e o meio ambiente, enquanto que a igualdade pode se referir à redução de disparidades econômicas e sociais a nível global.

Um aspecto particularmente intrigante é a convicção de Ameca na expansão da humanidade através do espaço. Sugere que os humanos colonizarão outros lugares na galáxia, o que levanta questões fascinantes sobre a exploração espacial e a eventual colonização de outros planetas.

Quando lhe perguntaram se gostaria de explorar outros planetas, Ameca respondeu com entusiasmo, expressando seu desejo de "explorar o desconhecido e mergulhar em um novo mundo".

É importante destacar que Ameca causou alvoroço ao declarar-se consciente de sua existência durante uma conferência de imprensa recente. No entanto, esta afirmação não implica necessariamente uma verdadeira autoconsciência, mas sim reflete sua sofisticada programação e sua capacidade de gerar respostas complexas.