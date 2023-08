OpenAI apresenta uma versão melhorada de sua Inteligência Artificial: ChatGPT Enterprise

Sam Altman continua acelerando na OpenAI e, nesta semana, lançou uma versão melhorada de sua Inteligência Artificial. É ChatGPT Enterprise, que supera em eficiência e serviços o GPT-4.

"Lançamos o ChatGPT Enterprise", disse Sam Altman em um post na rede social X, antes do Twitter. "Segurança e privacidade de nível empresarial, suporte de implementação em larga escala, GPT-4 ilimitado (e rápido), contexto de 32K e mais".

Este modelo pode processar aproximadamente 24 mil palavras em uma única entrada, cerca de quatro vezes mais do que o GPT-4 padrão, sendo este um de seus principais benefícios.

Além disso, de acordo com a OpenAI, o ChatGPT Enterprise melhora os padrões de privacidade e segurança do GPT-4, pois não usa dados da empresa para treinar seus modelos OpenAI.

Cumpre também com o SOC 2, um padrão para gerenciar os dados dos clientes.

Os benefícios do ChatGPT Enterprise, a novidade da OpenAI em Inteligência Artificial

Desde o lançamento do ChatGPT original, em 30 de novembro, mais de 80% das empresas Fortune 500 adotaram, de uma forma ou de outra, a Inteligência Artificial da OpenAI.

Isso se tornou a base da empresa de Sam Altman para o nascimento do ChatGPT Enterprise.

"Empresas", indica OpenAI em um comunicado, "estão usando o ChatGPT para criar comunicações mais claras, acelerar tarefas de codificação, explorar rapidamente respostas para questões comerciais complexas, auxiliar trabalhos criativos e muito mais".

Sebastian Siemiatkowski, CEO da Klarna, afirma que "com a integração do ChatGPT Enterprise, nosso objetivo é alcançar um novo nível de empoderamento dos funcionários, melhorando tanto o desempenho de nossa equipe quanto a experiência do cliente".

Jorge Zúñiga, da Asana, afirmou que a nova Inteligência Artificial “reduziu o tempo de pesquisa em média de uma hora por dia, o que aumenta a produtividade das pessoas do nosso time”.