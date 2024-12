Saiba quem é ‘A Boneca’, assassina colombiana que executou até seu ex-namorado

Karen Julieth Ojeda Rodríguez, de 23 anos, é conhecida por seus parceiros de crime como “La Muñeca” (A Boneca) e é considerada uma das assassinas mais perigosas da região de Santander, na Colômbia.

De acordo com informações do Infobae, ‘A Boneca’ liderava uma rede de assassinos de aluguel e estaria envolvida até mesmo no assassinado de seu ex-namorado, além de várias outras mortes registradas na região.

Karen foi presa neste domingo, durante uma operação policial, juntamente com um menor e um jovem conhecido como Leopoldo, ambos supostamente integrantes da quadrilha de criminosos.

De acordo com a polícia, uma das marcas da assassina era usar armas de alto calibre e conexões locais para executar suas vítimas. “Com a detenção de ‘La Muñeca’ gera-se alguma tranquilidade na região. As detenções marcam um avanço no desmantelamento de estruturas criminais responsáveis por homicídios recentes”, disse a polícia colombiana.

Segundo a imprensa local, ‘a boneca’ fez curso superior e com 18 anos começou no mundo do crime. Ela é descrita como uma jovem arrojada e de caráter arredio, com sua personalidade sendo muitas vezes comparada a de personagens de novelas colombianas.

Investigadores acreditam que a assassina seja a segunda no comando de uma estrutura criminosa conhecida como “Los de la M”, que enfrentou outras gangues da região pelo controle do tráfico de drogas. O líder desse grupo usa a singela identificação de “maconha”.