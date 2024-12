Mulher desiste de sair com a sogra após regras “desastrosas” sobre jantar; entenda

Uma mulher, que compartilhou sua situação no Reddit, se vê em um impasse com a sogra após uma série de jantares que acabam se tornando um problema para a rotina da família. O relato foi publicado pelo usuário: u/wiggitywoogitywham.

A mãe do marido, que recentemente passou por uma separação difícil e se mudou para a cidade, começou a convidar a família para jantares em sua nova casa, o que foi inicialmente visto como uma boa oportunidade de apoiar a sogra em sua recuperação.

No entanto, os convites começaram a se tornar um problema quando a sogra sempre pedia para que chegassem por volta das 18h, mas o jantar só ficava pronto por volta das 21h, ou até mais tarde. Esse atraso estava afetando a rotina da filha do casal, que ficava extremamente irritada e cansada de esperar, além de ter sua rotina de sono comprometida.

A mulher tentou, de maneira diplomática, conversar com a sogra sobre o problema, mas foi ignorada e criticada por sua sogra, que questionou o método rígido de rotina que ela impunha à filha. A sogra sugeriu que a família relaxasse mais, pois, em sua época, os filhos comiam quando tinham fome e dormiam quando estavam cansados, sem a necessidade de seguir horários tão rígidos.

O marido, por sua vez, sente-se preso entre apoiar a esposa e a mãe, que ele sabe estar passando por um momento delicado de recuperação emocional. Ele sugere que a esposa seja mais flexível, pois a mãe dela está tentando oferecer ajuda e conforto em um momento difícil. No entanto, a esposa se sente cada vez mais desconfortável com a situação e, após uma conversa mais tensa com a sogra, decidiu que não gostaria mais de ir aos jantares em sua casa.

A situação continua gerando atritos no casamento, com a esposa insistindo que sua família deve ser respeitada e que, embora queira apoiar a sogra, não pode continuar a abrir mão da sua própria rotina e do bem-estar da filha. A questão agora é até que ponto a mulher está sendo razoável em seu pedido e se o marido deve apoiar mais sua esposa ou sua mãe em um momento tão delicado.