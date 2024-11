Comediante faz piada com enchente no RS e é cancelado

Abner Dantas, humorista com 585 mil seguidores no Instagram, teve dois shows cancelados no Rio Grande do Sul após fazer uma piada com as enchentes no estado gaúcho, que matou mais de 170 pessoas entre abril e maio deste ano.

ANÚNCIO

Ele publicou um vídeo nas redes sociais para anunciar suas apresentações em Canoas e Novo Hamburgo, que seriam nos próximos dias 27 e 28 de novembro. No post, ele simula ser uma pessoa se afogando e sai da água para falar os detalhes dos shows.

Ele escreveu na legenda da publicação: “Assim como vocês tiveram que construir novas casas, eu estou construindo o meu show solo e vou testar ele dia 27 em Canoas e 28 em Novo Hamburgo”.

As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram 173 pessoas mortas e milhares de gaúchos sem suas casas, bens pessoais e desamparados sem suas famílias. É a maior tragédia climática no estado dos últimos anos.

O humorista se posiciona como “especialista em desacato”. No vídeo, Dantas ainda convida seus seguidores a assistirem o “espetáculo de desrespeito”. O post foi colocado no ar quinta (21).