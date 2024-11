De carroceiro a modelo: jovem baiano estreia nas passarelas de luxo em Milão

Christian Rosário, de 19 anos, é um exemplo de como a vida pode mudar de forma surpreendente.

O jovem, que trabalhava como carroceiro em Boipeba, na Bahia, foi descoberto por um olheiro e, poucos meses depois, já se prepara para desfilar em Milão, um dos maiores palcos da moda mundial. A transformação foi rápida, mas marcada por talento e determinação.

Conforme publicado pelo Correio 24 horas, Christian foi notado por Vinny Vasconcellus, um olheiro experiente, enquanto passava pelo set de uma filmagem. A conexão foi imediata. Pouco depois, ele participou do desfile da grife Misci na Itália, ganhando destaque com sua presença marcante e performance natural.

Descoberta inesperada e transição para o universo da moda

Até poucos meses atrás, o jovem baiano vivia uma rotina simples em sua cidade natal. Quando foi abordado por Vinny, amigos do olheiro chegaram a duvidar de suas intenções.

No entanto, com a estreia nas passarelas de Salvador e campanhas importantes, como a do Itaú, as críticas se transformaram em elogios.

“Meu pai e minha avó não apoiaram muito no início, mas segui em frente”, revelou Christian. Antes de se tornar modelo, ele sonhava em ser jogador de futebol ou policial, mas a descoberta de seu talento natural abriu novos caminhos.

Christian agora se prepara para um intenso calendário de castings internacionais, com foco no mercado europeu.

Segundo Vinny, o jovem já possuía todos os atributos necessários para brilhar na moda. “Ele tem um talento nato. Foi como ver uma estrela esperando para ser descoberta”, comentou o olheiro, que já lançou outros nomes para o cenário global.

