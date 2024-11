Homem descobre que a dona de sua padaria preferida é sua mãe biológica

O destino proporcionou a Vamarr Hunter, de 35 anos, uma descoberta surpreendente e emocionante. Morador de Chicago, nos Estados Unidos, ele descobriu que a dona de sua padaria favorita, onde sempre parava para um café, era, na verdade, sua mãe biológica, Lenore Lindsey.

De acordo com o Sunny Skys, a revelação aconteceu após anos de busca e alguns testes genéticos que o levaram ao número de telefone da padaria “Give Me Some Sugah”, a uma quadra de sua casa.

Vamarr, que havia sido separado da mãe ainda bebê, nunca imaginou que a mulher por quem buscava estava tão perto.

“Eu liguei para o número que recebi após os testes e, quando percebi que era o telefone da padaria, tudo pareceu um sonho”, comentou ele, relembrando o momento que mudou sua vida.

Um reencontro repleto de emoção

Ao receber a ligação, Lindsey também foi tomada por uma forte emoção. Assim que entendeu quem estava do outro lado da linha, ela não conteve as lágrimas. “Começamos a gritar e, em seguida, eu desabei chorando”, contou ela.

O reencontro foi especialmente tocante para a mãe, que, aos 17 anos, teve que tomar a difícil decisão de colocar o filho para adoção, por não ter condições de criá-lo na época.

Nos anos seguintes, Lindsey sempre manteve o desejo de reencontrá-lo e, ao saber que o destino havia guiado seu filho para tão perto dela, sentiu que era uma bênção. “O fato de tê-lo agora comigo é simplesmente uma prova do amor de Deus”, disse ela, emocionada.