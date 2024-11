Mãe devota batiza dez filhos como Francisco e quatro como Maria após promessa

Dona Raimunda Adelaide batizou os filhos homens com o nome do santo e as filhas de Maria - Foto: Reprodução/ TV Gazeta

Dona Raimunda Adelaide, moradora de Linhares, no Espírito Santo, dedicou a vida à devoção e aos votos de gratidão. Em cumprimento a uma promessa feita em honra a São Francisco, ela decidiu batizar todos os seus filhos homens com o nome do santo. Ao todo, foram dez meninos chamados Francisco.

ANÚNCIO

Para as meninas, a tradição foi semelhante: quatro filhas receberam o nome de Maria, em homenagem à mãe de Jesus. O compromisso religioso da matriarca, que faleceu há alguns anos, é relembrado com carinho pela família, que mantém a tradição em encontros regulares.

Conforme noticiado pelo G1, a família, originalmente do sertão do Ceará, se estabeleceu em Linhares na década de 1970, onde os filhos continuam vivendo. Hoje, os “Franciscos” e as “Marias” têm entre 54 e 82 anos, e cada reencontro é uma celebração da promessa cumprida por Dona Raimunda, que desejava saúde e proteção para todos.

LEIA TAMBÉM: Ginecologista sugere estudo bíblico a paciente e perde licença médica nos EUA

Tradição religiosa e a escolha dos nomes

Dona Raimunda sempre foi devota de São Francisco, um santo conhecido por sua dedicação aos necessitados. No sertão nordestino, onde ela viveu grande parte de sua vida, promessas a santos padroeiros são comuns, especialmente em períodos de dificuldade.

Ao fazer o voto, a mãe comprometeu-se a nomear os filhos em honra a Francisco, como sinal de agradecimento ao santo por interceder em sua vida. A escolha de Maria para as filhas foi motivada pela devoção à Virgem Maria.

A família cresceu ainda mais e, além dos irmãos, vieram 46 netos e 46 bisnetos. Nos encontros, as lembranças de Dona Raimunda e do marido, Seu Antônio, são frequentemente compartilhadas, sempre com histórias da fé que unia o casal. “Ela confiava que o santo cuidaria de todos nós”, comenta um dos filhos.

ANÚNCIO

Encontros familiares repletos de memórias e agradecimentos

As reuniões dos irmãos são sempre repletas de memórias. Para evitar confusões com tantos nomes repetidos, a família recorre a apelidos ou ao segundo nome dos irmãos. Em tom bem-humorado, Francisco Tarcísio relembra: “Mamãe chamava todo mundo de Francisco, e virávamos todos de uma vez”.

Recentemente, a família celebrou o aniversário de Chicão, o filho mais velho. Na ocasião, houve um momento de agradecimento, em que os irmãos recordaram o amor e a devoção da mãe. “Ela sempre acreditou que São Francisco nos protegeria. Hoje, vemos que sua fé trouxe o que ela desejava: todos nascemos e crescemos com saúde”, conclui um dos Franciscos.