Casal viraliza com árvore de Natal econômica feita de papelão

Um casal mexicano conquistou a internet com uma proposta criativa e acessível para a decoração natalina. No vídeo que se tornou viral no TikTok, eles mostram como montaram uma árvore de Natal usando materiais de baixo custo, como papelão e festão, além de enfeites tradicionais.

A ideia simples, mas bem executada, já acumulou impressionantes 171 milhões de visualizações e mais de 10 milhões de curtidas, tornando-se um sucesso absoluto.

A árvore é composta por uma base de papelão, revestida com festão verde com detalhes brancos nas pontas, que simulam a aparência de uma árvore nevada.

Para finalizar, o casal usou pisca-pisca, ornamentos típicos e uma estrela no topo, completando a decoração de forma econômica e encantadora.

Sucesso nas redes sociais e tutorial solicitado pelos seguidores

Com a enorme repercussão, o casal decidiu gravar um tutorial, atendendo aos pedidos dos seguidores, que queriam saber como recriar a ideia em suas próprias casas.

Além de mostrar o passo a passo da montagem, eles também publicaram um vídeo adicional explicando como manter a base da árvore estável, o que facilitou a adaptação da ideia.

Nos comentários, os internautas elogiaram a criatividade e simplicidade do projeto. Muitos se mostraram encantados não só com a aparência da árvore, mas também com a harmonia do casal ao montá-la.

Um usuário comentou: “A árvore ficou ótima, mas o mais legal é ver vocês juntos montando. Passa uma vibe boa!”. Outros perguntaram se já era hora de montar a árvore, enquanto alguns seguidores questionaram sobre os possíveis riscos de incêndio, considerando que a estrutura é de papelão.

Em resposta, outros usuários tranquilizaram, explicando que o pisca-pisca de LED não aquece o suficiente para representar um perigo.