Quando é o momento certo para decorar a árvore de Natal?

A eterna questão sobre quando iniciar as decorações de Natal ganha destaque novamente este ano, com a temporada festiva parecendo começar cada vez mais cedo. Embora a tradição aponte para o primeiro dia do Advento, marcado em 2023 para 3 de dezembro, especialistas têm opiniões divergentes.

Element5 Digital/Pexels

Decoração antecipada ou tardia

Em uma pesquisa da Axios, 55% dos entrevistados nos EUA já tinham suas árvores de Natal montadas logo após o Dia de Ação de Graças, enquanto no Reino Unido, algumas árvores surgem após o Halloween. A psicóloga Suzanne Degges-White destaca que decorar cedo proporciona uma experiência restauradora única, enchendo nossos sentidos de luz, aromas e memórias festivas.

Arina Krasnikova /Pexels

A psicologia na decoração precoce

Alice Boyes, autora de "Stress-Free Productivity", concorda, apontando que as luzes e o calor são reconfortantes em meio a desafios da vida. Rashelle Isip, treinadora de gerenciamento de tempo, adiciona que decorar mais cedo libera tempo para experiências prazerosas.

Árvores naturais ou artificiais

O avanço das árvores artificiais permitiu decorações mais precoces, mas um estudo da West Virginia University sugere que árvores reais têm benefícios mentais. O "fascínio suave" induzido pela visão e cheiro de árvores naturais contribui para a recuperação do estresse.

Hunt Photos Studio/Pexels

A beleza da tradição

De acordo com o Mirror, apesar das vantagens, decorar muito cedo pode tornar as decorações familiares e perder parte da alegria. A professora Degges-White lembra que a beleza do Natal está na individualidade da celebração. Em última análise, o momento certo para montar sua árvore de Natal é aquele que traz alegria e significado para você e sua família.