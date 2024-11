Aos 92 anos, vovó do sertão realiza sonho de infância e vê o mar pela primeira vez

Dona Varda, uma senhora de 92 anos vinda do sertão da Bahia, realizou o sonho de uma vida: conhecer o mar. A oportunidade chegou como uma surpresa preparada pela família, que a levou de sua cidade, Caetanos, até Salvador, a 532 quilômetros de distância. A viagem foi um presente emocionante e inesquecível, que marcou o encontro da idosa com o oceano, uma experiência aguardada desde a juventude.

Conforme registrado pelo Domingo da Record, a vovó viajou acompanhada por um de seus netos e, durante o trajeto, não sabia exatamente qual era o destino. Já próxima de uma das praias de Salvador, foi vendada para manter a surpresa. Ao retirar a venda e avistar finalmente o mar, a reação foi comovente. “Meu Deus! Deus é bom demais. Que coisa mais linda!, disse ela, encantada com a imensidão azul à sua frente.

Emoção de ver o mar pela primeira vez

Dona Varda não conteve o espanto ao ouvir o som das ondas e sentir a brisa fresca, elementos que nunca havia experimentado antes. Ao ser questionada sobre o que sentia enquanto estava vendada, ela respondeu, intrigada: “Um chiado forte, bem forte”. Para ela, o barulho do mar era uma novidade tão surpreendente quanto a visão da água.

Vestida com cuidado, de saia longa e blusa enfeitada, a senhora caminhou devagar pela praia, colocando os pés na areia pela primeira vez. Ao tocar a água, ajoelhou-se e pegou um pouco em suas mãos, contemplando o momento com serenidade. Esse encontro com o oceano, que para muitos é comum, foi um instante de pura realização para a senhora, que observava a paisagem com gratidão e admiração.