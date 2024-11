Aposentados do INSS: datas, valores e como consultar o 13º salário

O 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas é um benefício muito aguardado todos os anos, proporcionando uma renda extra para milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Este pagamento adicional, garantido a quem recebe aposentadoria, pensão ou outros auxílios do INSS, funciona como uma gratificação anual. Nos últimos anos, o governo federal tem adiantado as datas de pagamento para auxiliar na economia familiar dos segurados.

Neste ano, o cronograma de depósito do 13º salário do INSS deve seguir o calendário tradicional, dividido em duas parcelas: a primeira antecipada e a segunda concluída até o final do ano. O pagamento do benefício é proporcional ao valor mensal do benefício recebido e ao tempo de concessão ao longo do ano.

Como é calculado o 13º salário do INSS?

O cálculo do 13º salário do INSS para os beneficiários baseia-se no valor do benefício mensal. Aqueles que receberam os valores integrais durante todo o ano têm direito ao pagamento completo, enquanto quem começou a receber o benefício em meses posteriores recebe um valor proporcional. Além disso, em alguns casos, beneficiários com doenças graves têm isenção do Imposto de Renda sobre esse pagamento adicional, o que representa um benefício a mais.

Os segurados podem consultar o valor exato de cada parcela acessando o extrato de pagamentos pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo portal gov.br. Esses canais facilitam o acesso às informações e permitem visualizar os valores e datas previstos para o depósito.

Como consultar o pagamento do 13º salário do INSS

Consultar o pagamento do 13º salário do INSS é um processo simples, realizado tanto pelo aplicativo quanto por telefone. O aplicativo “Meu INSS” está disponível para smartphones e tablets, permitindo que o beneficiário verifique os valores no extrato. Alternativamente, o número 135 do INSS está disponível para atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h, oferecendo uma opção para quem prefere o contato telefônico. Ao ligar, basta informar o CPF e alguns dados pessoais para acessar as informações sobre o pagamento.

Outros benefícios além do 13º salário do INSS

Além do 13º salário do INSS, o Instituto oferece uma variedade de outros benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade e aposentadoria por invalidez. Beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos pelo INSS recebem esses auxílios com os mesmos direitos ao 13º, garantindo maior segurança financeira em momentos de vulnerabilidade.