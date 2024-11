Jovem inglesa atrai pretendentes por vista privilegiada para estádio de futebol

Uma jovem inglesa, de 24 anos, tem despertado o interesse de diversos pretendentes por um motivo especial: a vista do seu apartamento permite acompanhar jogos de futebol da Premier League sem sair de casa. Noemi Oberhauser, que vive em Brentford, nos arredores de Londres, compartilhou nas redes sociais que desde que se mudou para o imóvel com vista direta para o estádio Gtech, onde o time Brentford joga, sua vida amorosa passou por uma reviravolta.

De acordo com o Extra, ela já acumulou 17 mil seguidores ao publicar vídeos mostrando o cenário do apartamento, que mais parece um camarote. Apesar de não ter planejado que a localização impactasse seus relacionamentos, Noemi revelou que muitos homens se mostraram interessados em encontros — alguns com a intenção clara de aproveitar a vista para assistir a um jogo ao seu lado. O aluguel do local, que custa aproximadamente 1.200 libras mensais, ganhou um valor extra com o interesse despertado por essa proximidade ao estádio.

Inesperado efeito da localização na vida amorosa

Noemi contou que as abordagens têm variado entre elogios e até pedidos de casamento. Em tom de brincadeira, um dos seguidores chegou a perguntar: “Casa comigo?”. Apesar do entusiasmo de muitos torcedores, ela esclarece que não tem aceitado convites para encontros com aqueles que a abordam devido à localização estratégica de seu apartamento. Ela vê a situação com bom humor e admite gostar do interesse gerado, ainda que não tenha intenções de tornar seus encontros uma “sessão de camarote”.

Para muitos fãs de futebol, a oportunidade de assistir a um jogo da Premier League do conforto de um apartamento seria um sonho, e isso explica o fascínio por Noemi e sua visão privilegiada. Mas, para a jovem, essa atenção inesperada é apenas mais uma curiosidade gerada pelo seu estilo de vida em Londres.