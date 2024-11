“Dez corridas de mototáxi”: Padre cearense viraliza com crise de riso ao divulgar prêmio inesperado em festa de padroeira

Durante as celebrações em homenagem à padroeira Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Tauá, no Ceará, um momento inesperado tomou conta da cerimônia. O padre Antônio José, ao anunciar os prêmios da festa, foi surpreendido pela estranha inclusão de “dez corridas de mototáxi” entre os brindes. A situação acabou desencadeando uma crise de riso no sacerdote, que rapidamente contagiou os fiéis presentes.

De acordo com o Diário do Nordeste, o episódio ocorreu na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro Alto Brilhante. Ao tentar comunicar aos participantes sobre os prêmios sorteados, o padre, conhecido por seu bom humor, começou a rir ao perceber a natureza pouco comum do brinde oferecido. Ele comentou, entre risos, que nunca tinha visto um prêmio semelhante e que, embora já tivesse presenciado sorteios de itens como roupas, a inclusão de corridas de mototáxi era uma novidade para ele e os fiéis.

Reação dos fiéis e o impacto nas redes sociais

Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou. No registro, é possível ver o sacerdote se divertindo enquanto tenta terminar o anúncio e a plateia reagindo com risos e aplausos. A brincadeira continuou quando o padre, ainda rindo, mencionou que o prêmio foi provavelmente doado por um mototaxista local, que ofereceu o que podia para contribuir com a celebração.

Nas redes, a situação gerou uma série de comentários bem-humorados. Alguns internautas elogiaram a espontaneidade do padre, enquanto outros fizeram observações engraçadas sobre o prêmio inusitado. “Está ótimo, já ajuda bastante”, comentou uma usuária do Instagram. Outro seguidor acrescentou: “Aqui onde moro, sentou na moto é 25 reais”, mostrando que o prêmio teria valor significativo em algumas regiões. Outros ainda brincaram com a possibilidade de as corridas sorteadas incluírem trajetos mais longos.