Cachorro anfitrião de hotel em Recife encanta hóspedes e viraliza nas redes sociais

No Grand Mercure Recife, um hotel de luxo em Pernambuco, o mascote Xodó tem chamado a atenção de hóspedes e internautas. Adotado pela equipe em 2023, o simpático cão se tornou o “AUfitrião” oficial do local, recebendo cada visitante com entusiasmo. Vestindo crachá e uniforme, ele conquistou um espaço especial na recepção, onde é recebido com carinho tanto pelos funcionários quanto pelos visitantes.

De acordo com a Revista PEGN, a história de Xodó começou em um fim de semana chuvoso de São João. Ele apareceu na entrada do hotel, molhado e em busca de abrigo. A equipe, sensibilizada pela situação, ofereceu água e cuidados. Desde então, ele passou a frequentar o local, até ser oficialmente adotado e integrado ao time. Hoje, Xodó é mais que um mascote: é parte essencial do ambiente acolhedor do Grand Mercure, trazendo alegria e boas-vindas aos novos hóspedes.

Viralização nas redes e carinho dos hóspedes

Com o tempo, a presença de Xodó ganhou destaque, especialmente após um vídeo publicado no perfil “Tesouros do Brasil”, no Instagram, que viralizou, alcançando mais de 4 milhões de visualizações em outubro. A popularidade do “AUfitrião” é tamanha que ele já possui uma gaveta exclusiva para guardar presentes e cartas dos hóspedes, principalmente crianças, que se encantam com sua simpatia.

A rotina de Xodó é planejada para atender bem a todos que visitam o hotel. Além de tirar cochilos em seu espaço, ele passeia diariamente e até conta com mimos de hóspedes e funcionários. A dedicação do hotel com o mascote reflete o carinho mútuo, com cada funcionário contribuindo para seu bem-estar, desde a alimentação até os cuidados veterinários.

A iniciativa de transformar Xodó em um membro oficial da equipe trouxe reconhecimento ao hotel, que ganhou ainda mais elogios e fidelidade dos hóspedes. Com uma presença que acolhe e diverte, o cachorro se tornou um símbolo de hospitalidade e um exemplo de como um simples gesto pode criar uma experiência memorável.