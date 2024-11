História de superação: cão salsicha paraplégico viraliza e faz sucesso nas redes sociais

Nano, um dachshund carinhosamente chamado de “cão salsicha”, tornou-se uma sensação nas redes sociais. Conhecido por seu temperamento alegre e enérgico, ele era o típico pet cheio de disposição para longos passeios. No entanto, a vida do pequeno cão mudou drasticamente há pouco mais de um ano, quando desenvolveu uma hérnia de disco grave que o deixou paraplégico. De acordo com o Metrópoles, com apenas três anos, Nano precisou se adaptar a uma nova realidade, que incluía o uso de uma cadeira de rodas para conseguir se locomover.

A tutora, Luiza Ramos, compartilhou a difícil jornada de adaptação e superação do cãozinho. Ela descreveu o impacto do diagnóstico inicial, que indicava apenas 15% de chances de sobrevivência, e o medo de perder seu companheiro. Após uma cirurgia delicada e dias intensos de internação, Nano sobreviveu, mas perdeu o movimento das patas traseiras. O momento foi desafiador para ambos, e Luiza chegou a temer que ele nunca mais demonstraria a alegria de antes.

Uma nova rotina e muito carinho dos seguidores

Para auxiliar Nano a se adaptar, Luiza investiu em uma cadeira de rodas adaptada e iniciou sessões de fisioterapia para ajudar na recuperação dos movimentos. Mesmo que a recuperação total seja incerta, o cão tem surpreendido a todos com sua resiliência e energia. Aos poucos, ele voltou a brincar, passear e aproveitar a vida ao lado da irmã canina, Nala. Juntos, eles protagonizam cenas de carinho e superação compartilhadas por Luiza nas redes sociais, onde somam mais de 77 mil seguidores.

O perfil criado por Luiza tornou-se um espaço de apoio e inspiração para outros tutores de animais com deficiência. Além de divulgar o dia a dia de Nano, ela compartilha dicas de cuidados e histórias de outros pets em situação semelhante. A recuperação do dachshund, embora lenta, é acompanhada de perto pelos fãs, que se encantam com a força e a disposição do pequeno.