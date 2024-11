Mulher salva uma vida após encontrar o que parecia um “patinho de borracha” na piscina

Uma usuária do TikTok identificada como Chanei viu uma mancha amarela na piscina do quintal de sua casa no Texas, gerando uma curiosidade em relação ao que poderia encontrar.

ANÚNCIO

Sendo assim, colocou luvas e foi investigar, descobrindo um passarinho perdido preso na água parecendo um pato de borracha, conforme a opinião de internautas. O caso foi trazido no portal The Dodo.

“Olha só o que encontrei na água”, disse ela em um vídeo no TikTok. “Aqui. Vou te ajudar.”

Embora o passarinho estivesse assustado, Chanei foi cuidadosa e gentil enquanto o retirava da piscina e o colocava em segurança.

Chanei não sabia de onde o pássaro vinha e, em uma tentativa de encontrar seus donos, usou suas redes sociais para descobrir se estavam procurando pela ave.

Mas enquanto seus possíveis tutores não se manifestavam, ela foi até a loja para comprar tudo o que o passarinho precisaria para se recuperar. Rapidamente, a ave se acostumou com seu novo lar.

Leia mais:

ANÚNCIO

Com o passar dos dias, ninguém apareceu para reclamar o pássaro. Apaixonada pelo pássaro, mais tarde Chanei o batizou de Mango.

“Não posso acreditar que tenho um pássaro... quais são as chances?”, comentou Chanei.

Chanei se dedicou a aprender tudo sobre os cuidados necessários, buscando conselhos de quem entende do assunto. Atualmente, Mango está prosperando em sua nova casa, onde é claro que adora sua nova “mãe”.

“Mango está adorando”, disse Chanei. “Ele adora voar na minha cabeça e agora até começou a seguir a mim e aos cachorros.”

Confira a sequência de vídeos sobre Mango publicada nas redes sociais: