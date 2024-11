Maquinista salva mulher de 33 anos que se jogou na frente de um trem e os dois vivem história de amor surpreendente

Em um episódio que mudou a vida de duas pessoas no Reino Unido, uma enfermeira de 33 anos, diagnosticada com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), foi resgatada de uma tentativa de suicídio por um maquinista que, posteriormente, se tornaria seu companheiro de vida. O caso aconteceu em uma estação ferroviária onde, em um momento de desespero, Charlotte Lay tentou pular na frente do trem que Dave Lay, o maquinista, conduzia.

De acordo com a BBC, ao perceber a situação, Dave parou o trem, desceu e iniciou uma conversa com Charlotte. Durante aproximadamente meia hora, ele conseguiu acalmá-la, estabelecendo um diálogo que foi decisivo para afastá-la da tentativa de suicídio. Após o encontro, a jovem foi encaminhada à polícia para receber o apoio necessário. A experiência deixou uma marca nos dois, e no dia seguinte, Charlotte expressou sua gratidão ao maquinista por meio de uma publicação em suas redes sociais. Esse simples agradecimento abriu caminho para uma série de conversas online entre eles, aproximando-os de maneira inesperada.

Meses depois, os dois decidiram se encontrar pessoalmente para um café. Esse primeiro encontro foi o ponto de partida para uma relação que evoluiu com o tempo, levando-os ao casamento três anos mais tarde. Hoje, o casal vive em Londres e compartilha a vida ao lado de seus três filhos.

Durante o namoro, Dave foi diagnosticado com câncer testicular após procurar um médico por causa de dores nas costas. O apoio de Charlotte foi fundamental para que ele buscasse tratamento rapidamente, e ele acredita que, assim como ele salvou a vida dela em um momento de desespero, ela foi essencial para salvar a sua. A união dos dois exemplifica como o apoio mútuo e a compreensão podem transformar até os momentos mais sombrios em recomeços.