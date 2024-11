Aposentado celebra 100 com festa temática de Up e reflete sobre longevidade

Cláudio Guilherme Raszl, morador de Sorocaba (SP), comemorou seu centenário com uma festa organizada por sua família, que optou por uma decoração inspirada no filme Up: Altas Aventuras. Conforme noticiado pelo G1, a escolha foi uma homenagem das netas, que veem no aposentado uma semelhança física com o personagem Carl Fredricksen, o idoso protagonista da animação. Embora nunca tenha assistido ao filme, Cláudio achou divertida a caracterização, que lhe remeteu a traços de sua própria personalidade.

ANÚNCIO

Longevidade, família e o segredo para viver bem

Além de festejar 100 anos, Cláudio celebrou 76 anos de casamento com Ruth, sua companheira de vida e mãe de seus quatro filhos. Ele relembra o início da relação, marcada por uma forte conexão e pela determinação de ambos em construir uma família sólida e bem-educada. Segundo o centenário, o segredo para uma vida longa inclui uma rotina disciplinada de cuidados com a saúde, caminhadas diárias e uma alimentação equilibrada. No entanto, ele acredita que a verdadeira receita para viver bem é “andar direito e fazer as coisas certas”.

O aniversariante trabalhou durante anos na companhia ferroviária Estrada de Ferro Sorocabana, onde ajudou a manter a estabilidade financeira da família. A dedicação aos filhos, segundo ele, foi uma prioridade constante. “Minha esposa e eu sempre fizemos de tudo para dar uma boa educação aos nossos filhos e netos”, comentou emocionado, ressaltando a importância de valores sólidos como base para a vida.

Reflexões de uma vida marcada por eventos históricos

Nascido em 1924, Cláudio testemunhou acontecimentos históricos significativos, como a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Segunda Guerra Mundial. O aposentado lembra de ouvir histórias sobre trens blindados e granadas, especialmente durante o período de tensão com o Paraná. Mais recentemente, enfrentou a pandemia da Covid-19, mantendo-se seguro com vacinas e cuidados preventivos.

Ao longo de seu centenário, ele reuniu experiências e aprendizados que agora compartilha com a família. Ainda guarda, inclusive, um cravo seco que recebeu de Ruth quando eram jovens, símbolo do amor que floresceu e resistiu ao tempo. Cercado pelos filhos, netos e bisnetos, o aposentado celebrou essa data especial com o reconhecimento de quem viveu um “século de acertos e erros”, mas que se orgulha das lições deixadas.