Jogador compra chuteira para garoto que vendia balas na rua e emociona internautas; veja o vídeo

Marcos Victor, zagueiro do Athletico Paranaense, demonstrou um ato de generosidade que emocionou a internet. Durante uma pausa no semáforo em Curitiba, ele encontrou Natan, um garoto que vendia balas para realizar um sonho: comprar uma chuteira e jogar futebol. Comovido pela história, o atleta decidiu acompanhar o menino até uma loja e presenteá-lo com o calçado.

ANÚNCIO

Nas redes sociais, o momento foi compartilhado, e o vídeo conquistou rapidamente o público. Marcos, de 22 anos, comentou que o gesto foi inspirado por sua própria trajetória no esporte. “Deus me colocou no caminho do Natan”, disse ele, ao refletir sobre o quanto muitas crianças apenas precisam de uma oportunidade para perseguir seus sonhos. Ele também expressou o desejo de que o menino consiga alcançar o sonho de se tornar jogador.

Enquanto o atleta aguardava o sinal, notou a mensagem no cartaz de Natan: “Me ajudem para eu comprar uma chuteira para jogar futebol”. Curioso, Marcos se aproximou, perguntou se o garoto jogava futebol e, ao receber um aceno positivo, propôs acompanhá-lo ao shopping. Lá, Natan escolheu a chuteira tão desejada, e os dois ainda posaram para uma foto, que mais tarde foi compartilhada com a legenda: “Faça o bem sem ver a quem”.

A ação de Marcos reflete sua crença na importância de ajudar os outros. Ele destacou que entende as dificuldades de começar uma carreira no futebol e sente-se grato por poder contribuir para que o jovem busque seus objetivos. A repercussão foi imediata, e o gesto simples transformou-se em inspiração para seus seguidores.

Elogios e apoio nas redes sociais

Nos comentários, o gesto do jogador rendeu elogios emocionados de fãs e admiradores. Sua mãe, Dona Andréa, também deixou uma mensagem afetuosa, expressando orgulho e gratidão pela bondade do filho. Comentários de internautas ressaltaram o quanto o jogador possui um “coração enorme”, destacando a importância de cruzar o caminho de alguém para fazer o bem.