Idoso é hospitalizado após ser atingido por chifrada de boi em SC: veja os detalhes

Um homem de 60 anos precisou de atendimento médico após ser atingido por uma chifrada de boi, no final da tarde de domingo, 27 de outubro, em Florianópolis, Santa Catarina. De acordo com o NCS Total, a ocorrência ocorreu enquanto a vítima alimentava o animal no bairro São João do Rio Vermelho, situado na região norte da Ilha.

Conforme relato do Corpo de Bombeiros Militar, o incidente aconteceu por volta das 18h. Durante a interação com o boi, o homem foi atacado e sofreu danos na área abdominal e na região escrotal, exigindo socorro imediato. Dada a gravidade dos danos, uma equipe de emergência foi acionada rapidamente para prestar os primeiros atendimentos.

Atendimento rápido e estado de saúde

Após receber os primeiros socorros ainda no local, a vítima foi estabilizada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde passou por avaliações adicionais. Segundo informações dos bombeiros, o estado de saúde do homem é considerado estável, embora ele siga sob observação médica para monitoramento e eventuais intervenções.

Acidentes envolvendo animais de grande porte, como bois, embora excepcionalmente, ressaltam a necessidade de cautela ao manusear esses animais. Em situações como essa, a atuação rápida das equipes de resgate é fundamental para evitar que lesões graves se agravem, destacando a eficiência do Corpo de Bombeiros em Florianópolis, que tem respondido prontamente a emergências desse tipo.