Youtuber que queria ficar 12 dias sem dormir volta com desafio mais intenso: passar um mês em completo isolamento

Norme está de volta. O mesmo streamer que viralizou nos últimos dias de agosto deste ano, por tentar cumprir o desafio de 12 dias sem dormir, retorna agora com um teste mais intenso que está transmitindo em seu canal no YouTube.

ANÚNCIO

O criador do conteúdo, de origem australiana, transmite ao vivo trancado em um pequeno quarto (aproximadamente 2x2) completamente escuro, com uma cadeira e um colchão.

Nessas condições mencionadas ele deseja passar um mês inteiro. Você tem suplementos alimentares e hídricos, o desafio é estar dentro desta sala sem falar com ninguém e sem ter nenhum tipo de contato com o exterior. Ele também não possui celular, tablet, PC ou qualquer dispositivo capaz de entretê-lo.

Na sala ele está acompanhado apenas por uma câmera instalada no teto. A lente tem visão noturna, então podemos ver Norme a qualquer momento simplesmente sentado ou deitado (dependendo do horário em que você capta a transmissão).

Dentro do desafio de ficar um mês preso nestas condições, existem outros “subdesafios” que ele faz por dinheiro. Se você doar uma assinatura de US$ 5 para ele, ele fará parada de mão. Se você doar US$ 20, ele usará uma camisa de força por 15 minutos e se você lhe der US$ 50, ele colocará fita adesiva na boca por uma hora.

Como você pode ver em nossa imagem de capa, no momento em que escrevo esta nota o streamer completou quase 190 horas, o que equivale a 7 dias e 9 horas. Começou em 16 de outubro e quer continuar até 16 de novembro.

Através de suas redes sociais ele exibe desafios perigosos, como este que está fazendo, aquele das horas sem dormir e aquele que fica como que fixado na sua conta X, quando ficou 2 horas e 6 minutos sem piscar.