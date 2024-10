VÍDEO: Idosa viraliza e encanta a web ao comemorar aniversário de 90 anos com tema ‘Branca de Neve e os 7 Anões’

Há alguns dias, uma médica chamada Bruna Fernandes, de Goiânia, viralizou no Instagram e encantou internautas ao compartilhar um vídeo do aniversário de 90 anos de sua avó que teve como tema ‘Branca de Neve e os 7 Anões’.

ANÚNCIO

Na publicação, que até o momento acumula 1,5 milhão de visualizações na rede social, Selma apareceu vestida de Branca de Neve e seus sete filhos fizeram o papel dos anões.

A celebração ainda teve direito a encenação clássica do conto de fadas, onde a personagem fictícia come uma maça envenenada e é despertada após um beijo de seu príncipe encantado. A idosa recriou a cena ao lado do marido e arrancou gargalhadas dos familiares. “Entregou tudo na atuação”, escreveu Bruna.

A médica também publicou a gravação em seu perfil no TikTok, onde já registra quase 500 mil visualizações.

Confira a seguir:

Leia também:

Influenciadora viraliza e divide opiniões ao negar foto com fã enquanto estava com filho no hospital: “Melhore, amada”

ANÚNCIO

Avô viraliza ao ler mensagens de amor próprio para a neta após término de relacionamento

Nos comentários, a celebração encantou internautas. “Ah, que linda! Amei o tema da festa, a alegria dela e da família. Que Deus abençoe cada dia mais!” escreve uma pessoa. “Que vídeo lindo! Essa família é rica, e nem estou falando de dinheiro!” comentou a segunda.

“Que privilégio chegar nessa idade tão cheia de vida e com todos os filhos na mesma” declarou a terceira. “Ai, não tenho nem estrutura para ver uma coisa dessa. Coisa mais preciosa do mundo. Ficou linda demais essa vovó!” acrescentou a quarta pessoa.

“Em meio a tanta tragédia, o mundo se acabando, dá gosto ver um momento lúcido e com amor. Parabéns pela criatividade e amor do casal e da família!” disse mais uma.