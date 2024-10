Polícia isola sala de estar de mulher após descoberta insana nas paredes do cômodo

Uma mulher teve sua sala de estar isolada pela polícia, após encontrar itens bizarros alocados na parede. Próximo à sua lareira, encontrou fragmentos de ossos e, imediatamente, as autoridades foram acionadas. As informações são do portal The Mirror.

Após a chegada dos agentes de segurança, fecharam o local para analisar os fragmentos encontrados. Lauren Jones, a proprietária da casa, compartilhou o achado em um grupo do Facebook, chamado “Our Old House”, concentrado em publicações de casas e artefatos antigos.

Acompanhado de uma série de registros no grupo da rede social, Lauren escreveu: “Estes foram apenas alguns dos ossos que a polícia encontrou ontem em sua excursão animada em nossa lareira e parede oca... Eles não podem remover muito mais com segurança, então disseram que a sala está fechada até que os ossos sejam analisados para determinar as espécies.”

Com receio em relação ao resultado das análises, Lauren foi tranquilizada ao descobrir que, com base na mandíbula encontrada, os fragmentos não eram humanos, embora fossem semelhantes.

Apesar do alívio, não contente, Lauren revelou ter passado horas da noite pesquisando “restos humanos” na internet e acabou encontrando uma figura quase idêntica à encontrada em seu lar.

Comentários nas redes

De volta ao grupo na rede social, ela compartilhou as figuras e perguntou aos internautas o que eles achavam da semelhança entre os ossos na parede de sua casa com os que achou na internet.

“Não achamos que sejam humanos! E estamos nos sentindo muito mais à vontade sobre tudo isso, mas a questão permanece: POR QUE diabos alguém removeu parte do peito da chaminé para alocar na parede da cavidade? Como dizemos em Yorkshire, nada é tão estranho quanto o povo, hein?”, refletiu ela nas redes sociais.

“A mandíbula parece a de um cavalo”, comentaram em sua postagem.

“Eu estava pensando nisso ou em um pônei”, concordou outro. “Vou chutar ovelha ou cabra pelo osso da mandíbula neste aqui... mas nos mantenha informados”, disse o terceiro.

“Sejam quais forem os restos mortais, essa será uma história maluca para recontar em jantares”, concluiu um outro internauta.