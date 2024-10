Mulher viraliza no TikTok ao pedir o namorado em casamento e ser surpreendida por ele com pedido: “Conexão de milhões”

Há algumas semanas, um mulher chamada Stefany Mignella viralizou no TikTok ao pedir o namorado em casamento e ser surpreendida após ele ter a mesma ideia.

Na publicação, que acumula mais de 221 mil visualizações na rede social, Stefany e o namorado Marcelo estavam em um restaurante comemorando o aniversário de namoro quando ela resolveu surpreendê-lo com um par de alianças e um pedido de casamento.

Surpreso, o homem aceitou o pedido e abraçou e beijou a amada. No entanto, o que Stefany só não esperava era que o companheiro teria a mesma ideia. Pouco tempo depois, Marcelo retirou uma aliança do bolso da calça e colocou no dedo da amada.

“Que lindo, amor!” declarou ela. Em seguida, os dois se abraçaram e beijaram mais uma vez. “Conexão, né? Te amo!” escreveu Stefany na legenda. Confira a seguir:

Nos comentários, internautas elogiaram a sintonia entre o casal. “Isso é só para concretizar que os dois estão querendo a mesma coisa. Que perfeito! Felicidades para vocês dois!” escreveu uma pessoa.

“Essa escolheu o homem certo. Não é coincidência, é obra de Deus! Sejam muito felizes. Vocês merecem!” comentou a segunda. “A sintonia de vocês é linda. Parabéns e que Deus abençoe muito!” disse a terceira.

“Conexão de milhões! Às vezes eu e meu marido ficamos impressionados que pensamos a mesma coisa no mesmo dia e na mesma hora hahaha. Chega a ser estranho!” declarou a quarta pessoa.

“As que falam que nunca fariam isso são as mesmas que correm atrás de ficante para pedir algo sério. Está certíssima! Felicidades!” acrescentou mais uma.