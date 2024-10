Jornalista questiona ex-prefeita de cidade chilena por sua estreia em plataforma adulta: “Vive em um mundo de Barbie”

A ex-prefeita de Maipú, uma cidade próxima à Santiago, capital do Chile, Cathy Barriga, surpreendeu a todos neste fim de semana ao anunciar sua chegada à plataforma de conteúdo exclusivo para adultos, Onfayer. Este fato gerou intenso debate e diversas reações nas redes e na mídia, inclusive do jornalista José Antonio Neme, que não economizou nas críticas e comentários irônicos à ex-prefeita.

“Cathy Barriga agora está fazendo vídeos sensuais”. “A mina maluca”, expressou Neme durante a transmissão de seu programa, demonstrando sua surpresa e insatisfação com a nova faceta da ex-prefeita.

Este anúncio causou alvoroço, não só pela natureza do conteúdo que Cathy pretende partilhar, mas também pelo contexto em que se encontra: em prisão domiciliária depois de ter sido acusada de uma fraude milionária contra o Tesouro chileno durante seu mandato como prefeita.

A reação do jornalista não parou por aí. Num tom mais sério, lançou uma dura crítica: “Dinheiro puro. ‘ Até eu vou fazer um OnlyFans”, completou.

Ele ainda lançou outra frase mais dura contra a ex-prefeita. “Cathy Barriga carece de senso crítico”, sugerindo que a antiga autoridade carece de discernimento e bom senso nas suas decisões. A leitora de tarô Latife Soto, que acompanhou Neme na conversa, acrescentou que Cathy parecia “viver no mundo da Barbie”. “Ela estava presa à Barbie”, comentou, aludindo ao estilo de vida e à imagem pública que a ex-prefeita manteve ao longo dos anos.

“Sim, mas com 31 bilhões de pesos. Esse é o problema”, afirmou Neme, referindo-se aos valores envolvidos na suposta fraude. Latife Soto, por sua vez, foi irônico sobre as investigações financeiras: “O pior é que depois dizem ‘não, não há nada’. Está tudo no Panamá, na ilha de Malta. “Já é muito.”

“Vou fazer meus Onlyfans também. Cathy Barriga pode? Então, eu também posso”, concluiu o jornalista.

Cathy Barriga anuncia sua chegada à Onfayer

Neste fim de semana, a ex-prefeita anunciou sua estreia na criação de conteúdos eróticos, prometendo “seduzir” e “surpreender” seus assinantes.

“Já passei pelo processo de questionar o quanto estou sendo injustiçada. Hoje estou vivendo, a vida continua. Entretanto, tento ficar ocupada e continuo a me construir”, afirmou em declarações prestadas ao LUN.