Homem de 188 anos? A verdade por trás do vídeo que intrigou a internet

Nos últimos dias, um vídeo que mostra um idoso sendo retirado de uma caverna em Bangalore, na Índia, viralizou nas redes sociais, despertando curiosidade em milhares de pessoas. O homem, que alega ter impressionantes 188 anos, afirmou que “até a morte o abandonou”, o que intensificou as especulações em torno de sua história. No entanto, a autenticidade dos fatos por trás do vídeo logo foi questionada.

A gravação mostra o homem, visivelmente debilitado, sendo carregado para fora de uma caverna, o que fez muitos acreditarem que ele esteve preso lá por um longo período. Entretanto, a veracidade dessas alegações foi colocada em dúvida, e investigações mais detalhadas surgiram para esclarecer o que realmente aconteceu.

Esclarecendo o mistério

De acordo com o jornal indiano Mathrubhumi, o homem em questão foi identificado como Siyaram Baba, uma figura respeitada na região de Bangalore, conhecida por sua espiritualidade e sabedoria. Ele é visto como um “santo” por muitos, atraindo pessoas em busca de orientação e conforto. Apesar da fama que o vídeo trouxe, a história foi bastante exagerada. O idoso não estava preso em uma caverna, mas sim sendo ajudado devido à sua idade avançada e ao evidente estado de saúde frágil.

A mídia local desmentiu a alegação de que ele teria 188 anos, sugerindo que sua idade real esteja entre 85 e 110 anos. Embora seu aspecto físico seja frágil e ele demonstre sinais de desnutrição, Siyaram tem uma residência onde passa a maior parte do tempo dedicado à meditação e à leitura. Ele também é ativo nas redes sociais, onde compartilha reflexões e experiências de sua vida espiritual.

O vídeo, embora tenha gerado grande interesse e especulações, acabou sendo mais uma amostra de como as informações podem ser amplificadas e distorcidas nas redes sociais. A história real continua fascinante, mas bem distante das narrativas exageradas que tomaram conta da internet.