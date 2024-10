Como um menino de 6 anos realizou seu sonho limpando cocô de pets

Um garoto de apenas seis anos chamado Luca Arpin, mais conhecido na vizinhança como “Poopa Scoopa Luca”, encontrou uma maneira singular de realizar seu sonho de ter um bichinho de estimação. Com uma paixão por animais, ele decidiu começar a limpar os dejetos dos pets dos seus vizinhos para juntar dinheiro. O jovem morador de Warwick, Massachusetts, não se incomodava com a tarefa que muitos adultos evitavam, e viu nisso uma oportunidade de ajudar sua comunidade e, ao mesmo tempo, alcançar seu objetivo.

ANÚNCIO

Desde cedo, Luca se mostrou determinado e organizado, qualidades que, segundo sua mãe, fazem dele um garoto especial. Conforme divulgado em entrevista a WJAR, ele cobrava cerca de 15 dólares para limpar os dejetos de cães de uma casa, e 20 dólares para quem tinha mais de um animal de estimação. Sua ideia de negócio logo se espalhou e ele passou a divulgar seus serviços nas redes sociais, além de distribuir cartões de visita pela vizinhança.

Com o tempo, o empreendimento começou a render frutos. Ele economizou o dinheiro necessário para adotar uma gata, seu grande sonho. A gatinha, chamada Pebble, agora faz parte da família, que já tem outros 98 animais resgatados, resultado do trabalho da mãe de Luca em um abrigo local.

Além de seu objetivo, o garotinho continua com seu pequeno negócio, pois deseja arrecadar mais dinheiro para ajudar outros animais necessitados. Sua mãe, orgulhosa, conta que o filho não se incomoda com o trabalho e que, apesar da pouca idade, ele demonstra uma grande responsabilidade.

O exemplo de Luca mostra como, com determinação e criatividade, até as tarefas mais simples podem se transformar em oportunidades de aprendizado e realização pessoal. O garoto segue inspirando outras crianças e adultos a olharem para as pequenas oportunidades com novos olhos, provando que qualquer sonho pode se tornar realidade com esforço e dedicação.