‘Blogueira da quebrada’ faz sucesso na web mostrando rotina de autocuidado no ônibus

Beatriz Marquez, uma jovem de 21 anos da comunidade do Samambaia, em Praia Grande, viralizou ao exibir sua rotina de autocuidado durante longas viagens de ônibus. Professora e universitária, ela aproveita as horas que passa no transporte público para realizar sua rotina de beleza, o que gerou enorme repercussão nas redes sociais.

Com o apelido de “blogueira da quebrada”, ela vem inspirando outras mulheres ao compartilhar sua vivência, que inclui não apenas dicas de beleza, mas também um olhar sobre a realidade de quem enfrenta uma rotina corrida.

De acordo com a Revista Marie Claire, Beatriz começou sua trajetória na internet ainda adolescente, divulgando a comunidade onde mora e promovendo o comércio local. Entretanto, foram os vídeos que a mostravam se maquiando e cuidando de si durante as viagens que alavancaram sua popularidade, transformando o que seria apenas um trajeto estressante em uma oportunidade de autocuidado e produtividade.

Popularidade e rotina movimentada

A jovem, que agora acumula mais de 30 mil seguidores, faz questão de mostrar que sua rotina não é fácil. Ela passa cerca de cinco horas por dia no transporte público e, em vez de apenas esperar o tempo passar, usa esses momentos para otimizar seu tempo, cuidando de si e criando conteúdo para suas redes sociais. “Eu prefiro me arrumar no ônibus porque tempo não me falta. Consigo me maquiar, tomar remédio e até comer antes de chegar ao meu destino”, comenta.

Além de professora, Beatriz está cursando Educação Física e continua produzindo conteúdo de forma autêntica. Um de seus vídeos mais visualizados foi quando se arrumou no ônibus para sua formatura, vídeo esse que já ultrapassou a marca de oito milhões de visualizações.

Impacto nas redes sociais

O sucesso de seus vídeos inspirou outras mulheres a fazerem o mesmo, compartilhando suas rotinas em trajetos de transporte público. Contudo, Beatriz ressalta que o objetivo de seu conteúdo é mostrar a realidade de quem vive na “quebrada”, sem glamourizar as dificuldades. Para ela, sua popularidade é fruto da identificação que suas seguidoras sentem com sua jornada, e não apenas uma busca por visualizações.