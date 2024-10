VÍDEO: Gato surpreende ao falar ‘mamãe’ e viraliza nas redes sociais

Um vídeo de um gato que parece dizer “mamãe” viralizou nas redes sociais, conquistando milhões de visualizações e curtidas. O felino, chamado Salomão, protagonizou o registro publicado no TikTok por sua tutora, Luana Magalhães. Conforme noticiado pelo site ND+, na gravação, ele aparece deitado no chão enquanto Luana pede que ele fale “mamãe”. Para a surpresa de todos, Salomão mia de forma que soa incrivelmente parecida com a palavra solicitada.

O vídeo rapidamente ganhou popularidade, acumulando mais de 15 milhões de visualizações e gerando milhares de comentários, onde muitos internautas expressaram surpresa e até susto com o acontecimento inusitado. Um dos comentários que chamou a atenção foi o de uma pessoa que disse que, se o gato falasse com ela, teria um “infarto”. Outros, em tom de brincadeira, elogiaram as habilidades linguísticas do felino, afirmando que ele “fala bem o português”.

Gatos podem imitar sons humanos?

De acordo com estudos, os gatos têm a capacidade de imitar sons humanos. Pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, descobriram que esses animais podem desenvolver uma linguagem privada com seus tutores, imitando os sons que ouvem com frequência. Alguns gatos chegam até mesmo a emitir sons que lembram o choro de um bebê ou, como no caso de Salomão, replicam entonações específicas, como a palavra “mamãe”.

Essa habilidade, no entanto, não está necessariamente ligada a uma necessidade urgente do animal. Em muitos casos, como no de Salomão, o gato pode estar apenas “conversando” ou chamando a atenção de seus donos. É importante que os tutores conheçam bem o comportamento de seus pets para interpretar melhor os miados e saber diferenciar quando o animal está pedindo ajuda ou apenas interagindo.