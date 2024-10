Pai recupera a visão e conhece o filho recém-nascido graças à terapia genética

Tyler Wilfong viveu um dos momentos mais emocionantes de sua vida ao recuperar a visão através de uma terapia genética revolucionária. De acordo com a CBS 17, ao ser diagnosticado com retinite pigmentosa ainda jovem, uma condição genética que causa perda gradual da visão, ele nunca perdeu a esperança de voltar a enxergar. Seu maior desejo era ver seu filho recém-nascido, o que finalmente se tornou realidade.

ANÚNCIO

Após uma longa jornada em busca de tratamentos, Tyler encontrou a solução no Duke Eye Center, na Carolina do Norte. Sob os cuidados do médico Oleg Alekseev, foi solicitado um tratamento inovador que promete restaurar sua visão. “É uma sensação indescritível”, disse Tyler, ao poder ver o rosto de seu bebê pela primeira vez.

Um momento de esperança e gratidão

Durante o tratamento, os médicos utilizaram um vírus modificado para inserir uma cópia saudável do gene responsável pelo funcionamento correto da retina. Segundo a professora de oftalmologia Lejla Vajzovic, uma técnica é desenvolvida para que o vírus atue como um veículo para entregar o gene diretamente nas células da retina.

Tyler foi submetido à primeira parte do tratamento, conseguindo pequenas melhorias, como distinguir objetos à sua frente. Ele passará pela segunda etapa do procedimento em dezembro, com a expectativa de melhorias ainda maiores.

A recuperação visual transformou sua rotina. Ele relatou que agora pode ajudar mais nas tarefas diárias do bebê, como trocar roupas e realizar atividades simples, o que trouxe uma enorme diferença na vida da família. “Sinto-me abençoado por poder acompanhar o crescimento do meu filho”, comentou emocionado.

Além de devolver a visão a pacientes com esse gene específico afetado, os pesquisadores do Duke Eye Center continuam explorando novas terapias genéticas para tratar outras condições hereditárias. O sucesso do tratamento é visto como um marco importante e um avanço na área de terapias genéticas.

Com os avanços promissores nessa área, cresce a esperança para pacientes que enfrentam doenças genéticas que afetam a visão. A terapia que devolve a visão a Tyler é apenas o começo de uma série de pesquisas que visa trazer soluções definitivas para diversas outras condições hereditárias.