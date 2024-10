Ator descobre a verdade sobre seu pai biológico em programa de TV

John Simm, conhecido pela série britânica Life on Mars, passou por uma experiência surpreendente ao participar do programa de TV DNA Journey. O ator descobriu que o homem que ele acreditava ser seu pai biológico, Robert, na verdade, não tinha nenhum laço sanguíneo com ele. Conforme noticiado pelo Daily Mail, a revelação foi um choque, especialmente porque Simm estava no programa apenas para acompanhar seu amigo e colega de elenco, Philip Glenister, que era o foco principal do episódio.

Essa reviravolta aconteceu enquanto o ator realizava um teste genético, inicialmente sem a intenção de mergulhar profundamente em sua própria história familiar. Contudo, a descoberta o abalou e o fez questionar todas as suas certezas até então. Ele descreveu o momento como um verdadeiro “giro em seu mundo”, pois acreditava que conhecia toda sua trajetória familiar.

Descoberta inesperada e sua nova irmã

Além de descobrir a verdade sobre seu pai, John Simm foi apresentado a uma meia-irmã, Karen, que ele desconhecia até então. O reencontro foi emocionante, pois Karen apresentou lembranças de seu pai biológico e momentos importantes que eles tiveram vívidos. Para Simm, conheça essa nova parte de sua família foi uma forma de preencher lacunas deixadas pela descoberta inesperada.

Antes de realizar o teste, o ator gravou uma conversa que teve com sua mãe, onde ela revelou detalhes sobre seu relacionamento com o homem que ele acreditava ser seu pai. O casal havia se separado e acompanhado a ficar junto antes de seu nascimento, uma parte da história que ele nunca havia ouvido antes. Essa informação contribuiu para o impacto que a revelação do programa marcou em sua vida.

Mesmo abalado pela notícia de que seu verdadeiro pai já havia falecido, Simm decidiu continuar no programa, afirmando descobrir mais sobre suas raízes. Ele soube que seu pai biológico vivia na mesma região que ele e que, de maneira curiosa, frequentava os mesmos bares onde o ator e seu pai de criação, Ronald, se apresentavam com frequência. Essa coincidência foi descrita por ele como algo saído de um filme de viagem no tempo, lembrando a famosa franquia De Volta para o Futuro.