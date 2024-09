Viral: TikToker populariza uma forma específica de carregar a máquina de lavar louça

Uma usuária do TikTok causou sensação na plataforma ao compartilhar o método que seu namorado usa para carregar a lava-louças.

O vídeo, publicado por Carmela sob o nome de usuário its.carmelajoy, acumulou mais de 2 milhões de visualizações em apenas dois dias. O que parecia ser uma tarefa cotidiana se tornou um tema de debate e curiosidade para milhões de pessoas.

No vídeo, o namorado da Carmela explica como otimiza o espaço e a funcionalidade da máquina de lavar louça. Segundo ele, o primeiro passo é colocar as xícaras nas laterais, evitando colocá-las diretamente sobre as hastes, o que, segundo ele, permite um melhor fluxo de água.

Em seguida, organize as tigelas menores na parte superior, enquanto as maiores ocupam a parte de trás da grade inferior. Por fim, coloque os pratos para a frente, apoiados de costas um contra o outro na seção mais baixa da máquina de lavar louça.

Enquanto explica seu método, o jovem admite com humor que teve que ‘arrumar’ a carga da lava-louças várias vezes, rindo para a câmera. O tom relaxado e claro de suas explicações parece ter capturado a atenção dos usuários da plataforma, que não demoraram a reagir.

Diferenças culturais no uso

Muitos usuários se identificaram, admitindo que também não sabiam como carregar adequadamente uma máquina de lavar louça.

Alguns até aplaudiram a paciência e o foco na ‘criação simpática’ do namorado de Carmela. No entanto, nem todos concordaram. Algumas pessoas questionaram por que ele não colocava as xícaras nos pinos e apontaram que a forma de usar a máquina de lavar louça pode variar de acordo com a cultura familiar.

Por exemplo, uma usuária mencionou que, em sua casa hispânica, sua mãe sempre lavava tudo à mão, enquanto outra pessoa de ascendência vietnamita revelou que sua mãe usava a lava-louças como armário.