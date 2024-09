Viral: mulher de 83 anos surpreende com sua jovialidade enquanto ensina como treina na academia

Uma mulher de 83 anos é viral no TikTok, pois apesar de estar na oitava década de sua vida, ela mostra em vídeos como treina na academia e surpreende pela aparência jovem.

A octogenária chama-se Ramona e acompanha nos treinos a jovem Ainara Illera, que partilha em sua conta @ainafit da rede asiática as gravações de como treina com a senhora. Ambas querem demonstrar que ser fitness não depende da idade.

“Aqui onde me vêem, tenho 83 anos, sinto-me uma mulher empoderada, bonita, divina, e não venho (à academia) para ficar bonita, já o sou, mas venho pela minha saúde, para cuidar de mim”, disse a mulher, que contou que quando vai às compras, ela mesma coloca o carrinho com as compras no elevador, também sobe e desce as escadas”.

Ela relatou que treinar para ter força a ajuda em sua vida diária, pois apesar de ter mais de 80 anos, ela mesma pode realizar todo tipo de atividade física, e o melhor, sem o medo de se machucar, pois seu corpo pode suportar.

Como é que uma mulher de 83 anos se treina na academia?

A mulher de 83 anos não é apenas viral, mas também é a inveja de muitos nas redes sociais, destacando a importância de ter as costas fortalecidas para evitar danos, além de exercitar todas as partes do corpo.

“Vocês têm que fazer força e eu digo a vocês, é preciso fortalecer as costas. É necessário que vocês façam isso, muito importante. Também não esqueçam de trabalhar todos os músculos, pois vocês não vão ficar como um homem e também vão ganhar muita força para qualquer coisa que fizerem”, disse junto com sua colega mais jovem.

Claro, os comentários são abundantes por parte dos usuários, que destacam o quão jovem a mulher parece, mas principalmente a força que ela tem em comparação com outras pessoas da mesma idade.

"Meu Deus, que senhora", "sou fã dessa mulher", "uau", "e o mais importante, que bem está da cabeça e que alegria emana!! Esses são os objetivos", "tiro o chapéu, como dizemos na Venezuela, ela está muito bonita", "é assim que quero chegar aos meus 80 anos e estou trabalhando muito para conseguir", são alguns comentários, embora outros usuários tenham expressado que parecer jovem e estar forte aos 80 anos vai além de fazer exercícios, pois depende da genética de cada um.