Piloto surpreende passageiros ao encomendar 30 pizzas após pouso de emergência

Após um pouso de emergência em Albuquerque, nos Estados Unidos, um piloto da United Airlines surpreendeu os passageiros ao encomendar 30 pizzas para amenizar o desconforto causado pela longa espera. Segundo o NY Post, o voo, que partiu de São Francisco com destino a Houston, precisou ser desviado devido a problemas técnicos. A companhia aérea trouxe vouchers de US$ 15 para alimentação, mas o aeroporto já estava com os restaurantes fechados, o que deixou os passageiros sem opção para comer.

Diante da frustração geral, o piloto tomou uma atitude surpreendente. Ao perceber que a espera estava prolongada, ele decidiu encomendar 30 pizzas de uma pizzaria local para atender todos a bordo, ou que imediatamente elevou o ânimo de todos. O gesto não foi apenas visto como um exemplo de empatia, mas também viralizou nas redes sociais após uma passageira compartilhar a história no TikTok.

Um ato de humildade que atraiu todos a bordo

A passageira Tanya Stamos foi uma das pessoas que presenciou o episódio. Ela contou que o piloto não só recomendou as pizzas do próprio bolso, como também ajudou a distribuí-las entre os passageiros. “A maioria das empresas não vai além, mas aquele capitão não hesitou”, afirmou. Segundo ela, o ato do piloto foi um exemplo de compaixão e altruísmo, algo que ela acredita que o mundo deveria ver com mais frequência.

O voo, após sete horas de espera, finalmente conseguiu seguir viagem para Houston, mas o gesto do piloto já havia conquistado o coração de todos. “Quando desembarquei, apertei a mão dele e agradeci. Depois de mim, todos fizeram o mesmo”, relatou Tanya. A ação foi tão bem recebida que até a companhia aérea elogiou a atitude do piloto. Um porta-voz da United afirmou que a empresa valoriza quando seus funcionários demonstram esse tipo de dedicação para com os clientes, especialmente em situações inesperadas.