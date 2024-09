Mulher grita ao se deparar com par de olhos a encarando pela pia do banheiro

Cathy, residente da Flórida, passou por um susto há cerca de um mês, ao se deparar com um par de olhos a encarando pela pia do banheiro. De acordo com um artigo do portal The Dodo, ela e seu marido, Brian, tiveram a vida mudada depois daquele dia, especialmente por se tratar de algo inesperado.

O casal utilizava a pia do banheiro quando descobriram um ser inusitado no local. Um pequeno sapo surgiu pela tubulação do objeto, pronto para entrar na casa da dupla e receber as boas-vindas.

Apesar do lugar apertado, o sapinho não aparentava estar desconfortável no local e, se dependesse dele, não sairia de lá tão cedo. No entanto, o anfíbio chamou a atenção de Cathy imediatamente.

“Minha esposa gritou quando viu a cabeça pela primeira vez saindo pelo buraco de transbordamento”, Brian contou ao The Dodo. “Achamos que ele entrou no encanamento por um respiradouro de banheiro no telhado, o que é comum na Flórida.”

Pensando que o animal poderia estar preso, o casal tentou convencê-lo a sair de lá. Apelidado como Sinkfrog, o bichinho ganhou registros no TikTok, que logo viralizaram na rede social. No entanto, permaneceu escondidinho no buraco da pia.

“Precisávamos limpar a pia, pois era um banheiro de hóspedes e nosso filho adulto viria nos visitar”, disse Brain. “Minha esposa é uma amante de animais de todos os tipos e não queria machucar Sinkfrog.”

Movimentação de Sinkfrog

Depois de algumas semanas em seu canto confortável, Sinkfrog resolveu sair do local e, finalmente, o casal de residentes conseguiu vê-lo por inteiro. Descobriram que se tratava de um sapo-árvore cubano, uma espécie considerada invasora no país.

“Tivemos que sacrificar o Sinkfrog [o deixando ir] ou ficar com ele”, disse Brian. No final, resolveram ficar com ele, que ganhou um território para habitar posteriormente.

“Depois que libertamos Sinkfrog, pudemos observá-lo e interagir com ele, o que ajudou a construir um vínculo entre nós”, disse Brian. “Agora, ele está bem.”

“Eu ainda olho para aquele buraco toda vez que entro naquele banheiro, procurando por uma cabecinha”, disse Brian. “Então eu lembro que Sinkfrog está vivendo grande em seu novo terrário.”