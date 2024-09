Banhistas se assustam com rosto encontrado preso em rocha cheia de neve: ‘Estava congelando lá fora’

Um grupo de banhistas se espantou ao encontrar um pequeno rosto preso às rochas cheias de neve em Bradford Beach, em Wisconsin, nos EUA. Ao averiguar, foi constatado que se tratava de um pequeno gato entre as pedras. As informações são do portal The Dodo.

Karen Hendrickson, voluntária da Urban Car, se encaminhou ao local ao ouvir os relatos e falou sobre quando encontrou o gatinho preso. Segundo ela, “estava congelando lá fora”.

“As ondas estavam realmente começando a quebrar... e se ela tivesse se molhado, acho que não teria conseguido”, disse ela ao The Dodo.

Resgatar o animal não foi uma tarefa fácil, haja vista o trabalho de semanas para conseguir tirá-lo de lá Os socorristas deixavam comida e água para o pet sobreviver. No início de janeiro, com a piora do clima, uma camada de neve cobriu o chão e as ondas do Lago Michigan começaram a bater nas pedras.

Ao retornarem para a praia, Hendrickson pensou em um novo método de resgate. “Eu estava pensando, ‘Bem, é um gatinho e eles gostam de brincar’”, ela disse.

“Eu não tinha nenhum brinquedo comigo, mas tirei o cadarço das minhas botas e comecei a brincar com ela sob as pedras. Eu também tinha um pouco de presunto comigo e comecei a alimentá-la”, continuou.

Final feliz

Desta vez, a confiança da gata foi conquistada.

“Fiquei tão feliz em tê-la porque estávamos tentando há tanto tempo”, ela disse. “Foi como, ‘Oh meu Deus, eu a peguei.’ Eu estava tremendo. Eu estava tão animada.”

Ao ser encaminhada ao veterinário, sua saúde estava boa. A gata, posteriormente nomeada de Ruby, precisava apenas de tratamento para pulgas e vermes.

“Estávamos tentando inventar nomes diferentes e muitas pessoas estavam sugerindo [nomes relacionados] à orla do lago ou rochas ou pedras, e nós simplesmente não gostamos de nenhum dos nomes”, disse Hendrickson. “Então pensamos, ‘Ruby!’ É apenas uma pedra bonita e ela foi encontrada nas rochas. Ela é como nossa pequena joia nas rochas.’”

Depois de resgatada, o animal passou a manifestar sua personalidade mais autêntica. Com meses de tratamento, ela finalmente recebeu um lar. “Ela tem um novo papai paciente e um novo irmão felino para mandar”, escreveu a Urban Cat Coalition no Facebook . “Não poderíamos estar mais animados com esse final feliz!”