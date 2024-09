Boneca gigante assusta moradores em vila inglesa e divide opiniões

Recentemente, uma escultura de grandes proporções, representando uma boneca, foi instalada na praça central da vila de Rochdale, na Inglaterra, como parte de uma campanha educativa.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, a peça, batizada de Lilly, tem impressionantes 8,2 metros de altura e foi criada para promover a conscientização ambiental entre crianças em idade escolar. No entanto, enquanto alguns jovens parecem estar à vontade com a presença da boneca, muitos moradores adultos ficaram assustados com a sua aparência.

Reações diversas à escultura

Lilly, que possui membros móveis e uma boca que se abre e fecha, foi instalada para engajar as crianças em conversas sobre o cuidado com a natureza e os animais.

Em um vídeo divulgado pelo Conselho Municipal de Rochdale, é possível ver um grupo de alunos cantando a clássica canção “Twinkle Twinkle Little Star” para a boneca gigante, sem demonstrar qualquer medo.

Por outro lado, a reação de alguns adultos foi bem diferente. Muitos descreveram a escultura como “assustadora” e “estranha”, com alguns comparando-a a um personagem de filme de terror.

Um dos moradores comentou que, ao virar a esquina e se deparar com a boneca, ficou chocado, dizendo que a aparência de Lilly é perturbadora mesmo com os olhos fechados, e que ela se torna ainda mais inquietante quando os abre.

Nas redes sociais, a presença da escultura também gerou polêmica. Alguns internautas a descreveram como “demoníaca” e “o bebê mais feio que já vi”, reforçando a ideia de que a intenção de criar uma figura educativa e envolvente não foi bem-sucedida para todos.

A iniciativa, apesar de bem-intencionada, acabou por dividir opiniões na comunidade local, mostrando como intervenções artísticas podem gerar diferentes reações entre o público.