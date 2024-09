Atriz impede ataque de coiote e salva sua cadela na Califórnia

A atriz Brittany Furlan teve uma experiência assustadora no quintal de sua casa em Woodland Hills, Califórnia, quando um coiote atacou um de seus cães. De acordo com o Extra, a artista, também casada com o roqueiro Tommy Lee, estava apenas supervisionando seus animais enquanto eles faziam suas necessidades, viu o predador se aproximar rapidamente e capturar sua dachshund, Neena, perto da piscina. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, e as imagens mostram a rapidez com que o incidente aconteceu.

ANÚNCIO

Resgate corajoso e inesperado

Ao perceber o que estava acontecendo, a atriz não hesitou e correu em direção ao coiote, que já estava tentando escapar com sua cadela. Em um ato de desespero, ela escalou o muro do quintal e conseguiu arrancar Neena da boca do predador. “Graças a Deus ela é um pouco gordinha, porque o coiote não conseguiu passar pelo muro com ela”, comentou aliviada em suas redes sociais, onde compartilhou a história.

Foto: Reprodução/Instagram

A artista também alertou seus seguidores sobre o perigo que esses animais selvagens representam, especialmente em áreas residenciais próximas a matas. “Eu moro aqui há quatro anos e nunca tinha visto um coiote até hoje. Por favor, cuidem bem dos seus animais”, escreveu ela, ainda abalada com a situação. Apesar do susto, Neena está segura, e o outro cão da casa não foi tocado pelo predador.

Crescente preocupação com ataques de coiotes

O incidente chamou atenção para o aumento de ataques de coiotes na Califórnia. Nos últimos meses, casos como este têm se tornado mais frequentes, o que preocupa os moradores das áreas afetadas. Alguns tutores de animais começaram a adotar medidas extras de segurança, como o uso de vestimentas especiais para seus pets, que dificultam a ação desses predadores.

A situação é tão grave que, em São Francisco, três coiotes foram abatidos após um ataque a uma criança no Jardim Botânico do Golden Gate Park. Esses eventos ressaltam a importância de precauções em regiões onde a presença de vida selvagem é constante, e a história da atriz e sua cadela é mais um alerta sobre os perigos que esses animais podem representar.