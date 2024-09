Garotinha de 3 anos bate recorde de soletração com 32 palavras em um minuto

A pequena Pietra Garcia, uma talentosa menina baiana de apenas 3 anos, recentemente fez história ao quebrar um recorde nacional de soletração. Com um impressionante QI de 149, a jovem prodígio conseguiu soletrar 32 palavras em apenas um minuto, um feito reconhecido pela instituição RankBrasil, que registra recordes em todo o país.

Conform noticiado pelo Correio 24 Horas, o talento da menina para a soletração foi descoberto por acaso, enquanto assistia ao quadro “Pequenos Gênios” no programa Domingão com Huck. Ao tentar acompanhar o programa, Pietra começou a soletrar de forma tão rápida que seus pais tiveram dificuldade em entender o que ela dizia. Desde então, a habilidade da criança em articular palavras com precisão e velocidade se tornou um fenômeno na família.

Um talento precoce com várias habilidades

Além da notável capacidade de soletrar, Pietra já demonstra aptidão para outras línguas, como inglês e espanhol, além de compreender a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A mãe da menina, Amanda Garcia, relata que o interesse da filha por novas atividades é constante e variado. A pequena também se envolve em atividades como pintura, anatomia, robótica e computação, mostrando uma mente curiosa e em constante aprendizado.

No entanto, Amanda e o pai de Pietra enfrentam o desafio de manter a atenção da filha, já que, ao aprender algo novo rapidamente, ela costuma perder o interesse em seguida. Desde cedo, Pietra mostrou uma memória extraordinária; com pouco mais de um ano, já havia decorado todo o alfabeto em português e inglês, e começou a ler nesses idiomas alguns meses depois.

Com um desempenho intelectual tão elevado, a família busca maneiras de proporcionar um ambiente estimulante para a filha, sem pressioná-la. Embora ainda não tenha frequentado a escola, tudo o que aprendeu até agora foi em casa, o que destaca ainda mais seu potencial e dedicação ao aprendizado.