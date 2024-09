Filhote de pinguim faz sucesso nas redes sociais ao crescer 22kg em apenas nove meses

Um pinguim-rei de apenas nove meses está conquistando o público nas redes sociais e no Sea Life Melbourne Aquarium, na Austrália. Com 90 centímetros de altura e pesando impressionantes 22,5 kg, o filhote, chamado Pesto, já é maior que seus próprios pais, tornando-se uma verdadeira celebridade virtual. Seu tamanho e aparência peculiar, ainda coberta de penugem marrom, comum nos filhotes dessa espécie, chamaram a atenção dos visitantes e seguidores online.

De acordo com O Globo, ele, que está crescendo rapidamente, é alimentado com mais de 30 peixes por dia, o dobro do que um pinguim adulto normalmente consome. Além disso, ele recebe ração suplementar para garantir seu desenvolvimento saudável. Embora seus pais biológicos sejam pinguins mais velhos, como Blake, um dos maiores e mais experientes do aquário, o filhote está sendo criado por um casal mais jovem, escolhido pelos tratadores para a experiência de criação.

A popularidade do pinguim começou a crescer quando o Sea Life Melbourne Aquarium decidiu compartilhar sua jornada de crescimento nas redes sociais. Uma das postagens mais virais foi a revelação do seu gênero, onde um tratador cortou um bolo branco, revelando a cor azul dentro, indicando que ele é um macho. Esse vídeo foi amplamente compartilhado e contribuiu para que a página do aquário no Instagram atingisse 25 mil seguidores.

Os biólogos do aquário explicam que, em breve, Pesto começará a perder suas penas de filhote e a desenvolver a plumagem típica dos pinguins-reis, com o corpo preto e branco e o detalhe amarelo no bico. Além disso, após o processo de emplumação, ele deve emagrecer e encolher um pouco, ajustando-se ao tamanho esperado para sua espécie.

Pesto faz parte de um grupo de 60 pinguins no aquário, muitos dos quais têm nomes relacionados a alimentos, como Pudding, Whopper e Lamingtons. Sua personalidade cativante e seu rápido crescimento, aliados à sua presença nas redes sociais, o tornaram uma das estrelas mais adoradas do Sea Life Melbourne Aquarium.