Conheça a história do marajá de Patiala: vida de luxo com 10 esposas e 350 amantes

Bhupinder Singh, o marajá de Patiala, foi um dos líderes mais excêntricos da Índia, conhecido tanto por seu apetite por luxo quanto por sua vida pessoal incomum. Nascido em 1891, ele ascendeu ao trono com apenas 9 anos e, ao longo de sua vida, tornou-se uma figura icônica de extravagância.

Durante seu reinado, Bhupinder se destacou por manter um harém impressionante: além de suas dez esposas, ele tinha cerca de 350 amantes oficiais. Essas mulheres, que viviam sob seus cuidados, eram atendidas por uma equipe de profissionais dedicados, incluindo joalheiros e cirurgiões plásticos europeus, que garantiam que elas estivessem sempre em sua melhor forma para agradar ao monarca.

Seu estilo de vida não se restringia ao seu harém. O marajá também era conhecido por sua paixão por joias e carros. Sua coleção de 44 Rolls Royce era lendária, e ele se deleitava em exibir seu poder com peças como o famoso “Colar Patiala”, criado pela Cartier e adornado com 2.930 diamantes. Além disso, suas roupas eram decoradas com pedras preciosas, como rubis e esmeraldas, o que contribuía para sua imagem de opulência.

Uma das joias mais emblemáticas de Bhupinder, uma couraça adornada com 1.001 diamantes, foi usada apenas em ocasiões especiais, quando ele se apresentava diante de sua corte. Esses momentos eram uma demonstração clara de seu poder e riqueza, reforçando sua posição como um dos monarcas mais poderosos e extravagantes da Índia.

Além de suas excentricidades materiais, era um homem de grandes apetites em todos os sentidos. Seu gosto pela boa comida era tão notório quanto sua coleção de joias, com relatos de que ele conseguia comer dezenas de codornas desossadas de uma só vez.

O marajá de Patiala também era conhecido por suas conexões internacionais, incluindo uma relação próxima com o Império Britânico e até mesmo com Adolf Hitler, de quem recebeu um raro carro Maybach como presente.

Bhupinder Singh faleceu em 1938, antes da independência da Índia, deixando um legado marcado tanto pelo luxo quanto pela controvérsia. Muitos de seus bens, que desapareceram após sua morte, foram leiloados por altos valores em Londres, mas seu impacto na história indiana continua sendo lembrado como um exemplo de poder absoluto e vida indulgente.