O doentio caso de Melody Sasser: obcecada, contratou um assassino de aluguel para matar a esposa de seu parceiro de trilha

Em um caso que capturou a atenção de todos os Estados Unidos, Melody Sasser, uma especialista em conformidade ambiental e entusiasta de trekking de 48 anos, foi condenada a mais de oito anos de prisão por contratar um assassino de aluguel para matar a esposa de um homem que conheceu na plataforma de encontros Match.com, conforme relatado pelo Daily Mail. A história de Sasser é um exemplo de como a obsessão e desespero podem levar a atos extremos.

A obsessão e as ameaças desencadeiam-se

Melody Sasser conheceu David Wallace no Match.com, e embora seu relacionamento não fosse romântico, eles se tornaram amigos de caminhada. No entanto, quando David se mudou para o Alabama para ficar com sua futura esposa, Jennifer Wallace, Sasser se sentiu rejeitada e começou a desenvolver uma obsessão pela casal de David. Essa obsessão a levou a atos cada vez mais extremos, incluindo vandalizar o veículo de Jennifer e fazer ligações ameaçadoras usando um dispositivo para distorcer sua voz.

Melody Sasser/Facebook Melody Sasser/Facebook

Planeje o assassinato na web

Sasser usou um site obscuro chamado Online Killers Market para contratar um assassino. Sob o nome de usuário “cattree”, ele pagou quase U$10 mil em Bitcoin, uma criptomoeda não rastreável, para que o assassinato parecesse um acidente ou um ato aleatório. Ele forneceu detalhes precisos sobre a vida de Jennifer, incluindo seu local de trabalho, o veículo que ela dirigia e a rotina diária do casal.

A investigação e a condenação

A trama de Sasser foi descoberta em abril de 2023, quando uma agência de aplicação da lei estrangeira notificou o Departamento de Segurança Interna dos EUA que Jennifer Wallace era o alvo de um plano de assassinato. Os investigadores seguiram o rastro do dinheiro e obtiveram um mandado de busca para Coinhub, que opera máquinas de caixas eletrônicos de Bitcoin que Sasser havia utilizado. A empresa respondeu com dados de transações e informações do cliente que identificaram Sasser como "cattree".

Sasser foi presa e sua casa foi revistada, revelando um diário que listava vários sites de assassinos, um relato manuscrito de suas comunicações com o Online Killers Market e uma pilha de dólares sob um adesivo com um endereço de Bitcoin. Finalmente, Sasser se declarou culpada e foi condenada a 100 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional, e foi ordenada a pagar mais de U$5 mil em restituição.

Melody Sasser/Facebook Melody Sasser/Facebook

Consequências e reflexão

O caso de Melody Sasser é um lembrete dos perigos da obsessão e desespero. Sua história revela como uma pessoa pode cair em um abismo de atos extremos quando se sente rejeitada ou despeitada. A condenação de Sasser é um chamado à reflexão sobre a importância da saúde mental e a necessidade de buscar ajuda ao enfrentar situações difíceis.

A vítima, Jennifer Wallace, sofreu trauma e medo como resultado das ações de Sasser. Ela e seu marido tiveram que viver longe de casa por um tempo e tomaram medidas extremas para garantir que não houvesse atacantes escondidos em sua casa.