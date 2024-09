Recordista mundial de viagens revela o segredo para driblar cancelamentos de voos

Indy Nelson, um jovem californiano de 29 anos, alcançou um lugar no Guinness World Records ao realizar voos em 170 companhias aéreas diferentes, acumulando uma vasta experiência no ar. Durante um período de 18 meses, Nelson completou impressionantes 500 viagens de avião, e apenas duas delas foram canceladas.

De acordo com O Globo, seu segredo para evitar problemas com cancelamentos? Optar por voos no início da manhã, entre 6h e 9h, uma faixa horária em que as chances de atrasos e cancelamentos são significativamente menores. De acordo com dados de 2023 do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, mais de 80% dos voos nesse período partem pontualmente, enquanto os voos à noite têm muito mais chances de enfrentar problemas.

Aventuras e desafios ao redor do mundo

Ao longo de suas viagens, Nelson desenvolveu uma predileção pelas companhias aéreas do Oriente Médio, com a Emirates e a Qatar Airways sendo suas favoritas devido ao excelente serviço oferecido. Em suas aventuras, o Camboja destacou-se como um dos destinos mais memoráveis, principalmente pela calorosa recepção dos habitantes locais. Em contraste, outra nação não lhe deixou boas recordações, resultando em uma experiência menos agradável.

Sua primeira viagem sem a companhia da família aconteceu na Grécia, onde trabalhou como voluntário em um campo de refugiados, experiência que ampliou sua visão de mundo e aprofundou sua paixão por explorar novos lugares.

Apesar de sua vasta experiência e de ter visitado países em todos os continentes, Nelson enfrentou alguns momentos delicados. Durante suas viagens, foi detido por suspeita de espionagem em quatro países: Irã, Rússia, Líbia e Papua Nova Guiné. Embora essas situações tenham sido tensas, ele conseguiu provar sua inocência e, após 24 horas sob custódia, foi liberado para continuar sua jornada.

Atualmente, o viajante está dedicando sua energia a um novo desafio: o desenvolvimento de uma startup voltada para a ampliação do acesso a dados móveis em regiões isoladas. Embora as viagens continuem sendo uma parte importante de sua vida, sua atenção está agora voltada para este projeto que visa conectar comunidades carentes.